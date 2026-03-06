오픈 1년 3개월 만에 미쉐린 별 획득 여인창 대표 “미식 경쟁력 강화 전략 성과”

[헤럴드경제=강승연 기자] 파르나스호텔이 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 프리미엄 일식당 ‘스시 카네사카’가 국내 호텔 일식 레스토랑 최초로 미쉐린 1스타를 획득했다고 6일 밝혔다.

스시 카네사카는 인터컨티넨탈 파르나스의 일식 파인 다이닝 레스토랑 ‘히노츠키’의 스시 오마카세 레스토랑으로, 2024년 11월 오픈 이후 1년 3개월 만에 미쉐린 스타를 따는 쾌거를 올렸다.

인터컨티넨탈 파르나스는 미식 경쟁력 강화를 위해 지난 2023년 미쉐린 2스타를 보유한 일본의 세계적인 스시 브랜드 ‘카네사카 그룹’과 전략적 파트너십을 체결하고 스시 카네사카를 선보였다.

스시 카네사카는 스시의 핵심 요소인 샤리(밥)와 제철 식재료의 정교한 균형을 통해 전통 에도마에 스시의 미학을 구현한다. ‘0.5초의 고급스러움과 0.7초의 우아함’이라는 철학으로 호평을 받아왔다.

파르나스호텔은 이번 미쉐린 스타 획득을 계기로 미식 경쟁력 강화 전략에 보다 드라이브를 건다. 파르나스호텔은 그간 세계적인 셰프 및 미식 브랜드와의 협업, 전문 셰프 육성, 식재료 및 운영 인프라 투자 등을 통해 호텔 파인 다이닝의 수준을 글로벌 기준으로 끌어올리는 데 지속적으로 투자해 왔다.

여인창 파르나스호텔 대표이사는 “이번 미쉐린 스타 획득은 파르나스호텔이 추진해 온 미식 경쟁력 강화 전략의 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 세계적인 셰프 및 미식 브랜드와의 협업과 지속적인 투자를 통해 고객에게 차별화된 미식 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.