[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 송지효가 자신이 운영 중인 속옷 사업에 대한 고충을 털어놓으며 눈물을 보였다.

5일 송지효 유튜브 채널에는 ‘실버 버튼 기념 Q&A (EN)’ 영상이 공개됐다. 송지효는 구독자 10만 명 달성으로 받은 실버 버튼을 언박싱하며 “원래 실버 버튼은 50만 구독일 때 받는 줄 알았다. 사람들이 실버 버튼 얘기할 때 ‘왜 저 얘길 하지?’ 싶었다. 그런데 10만이더라”고 말했다.

그는 유튜브를 시작한 이유에 대해 “소통이고, 저를 좀 더 자연스럽게 보여줄 수 있는 방법이라 시작했다”고 밝혔다. 기억에 남는 촬영으로는 ‘영덕 여행’ 편을 꼽으며 “끝없는 미로처럼 끝없이 찍었다. 팀과 앉아서 ‘대체 얼마나 찍을 거냐’고 진지하게 이야기했다”고 말했다. 베이비시팅 촬영도 “거의 아플 뻔했다”고 했다.

사업 이야기가 나오자 분위기가 달라졌다. 송지효는 속옷 사업 관련 질문에 “지금 말하면 울 수도 있다”며 “제품은 좋은데 사람들이 많이 모르는 것 같아서 슬프다”고 털어놨다.

멘탈 관리법으로는 “저는 여리고 상처도 잘 받고 예민하다”면서도 “진짜 다운될 때는 2~3일 아무것도 안 하고 쉰다. 생각을 깊지만 짧게 정리하고 훌훌 털면 괜찮아진다”고 말했다.