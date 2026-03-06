[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 최백호가 18년간 진행해 온 ‘최백호의 낭만시대’를 떠난다.

6일 SBS에 따르면 러브FM(103.5MHz) ‘최백호의 낭만시대’를 진행해 온 DJ 최백호가 오는 31일 방송을 마지막으로 마이크를 내려놓는다.

‘최백호의 낭만시대’는 지난 2008년부터 밤 10시부터 12시까지 방송되는 프로그램으로, 오랜 시절의 추억과 낭만이 담긴 음악을 중심으로 청취자들과 소통해 왔다. 세대와 장르를 넘어 ‘좋은 노래’를 들려준다는 기준 아래, DJ 최백호의 진솔한 이야기와 깊은 음악적 감성이 어우러져 오랜 시간 사랑받아 온 SBS 러브FM의 대표 프로그램이다.

최백호는 지난 2일 방송을 통해 “18년 동안 진행해 왔던 ‘낭만시대’에서 떠나게 되었다”며 “정말 긴 세월 동안 여러분들 덕분에 즐겁고 행복했다, 그래도 저는 꾸준히 노래할 것이고 그렇게 여러분들을 찾아뵙겠다. 남아있는 시간 동안 열심히 여러분과 함께하겠다. 그동안 너무너무 고마웠다. 덕분에 진정으로 행복했다”고 소감을 전했다.

‘낭만시대’ 연출을 맡고 있는 이승훈 PD는 “18년이라는 긴 세월 동안 러브FM의 발전에 큰 공을 세우셨고, 청취자들에게 즐거움을 주신 데 대해 제작진은 무한한 감사의 말씀을 드리고 싶다”며 “정말 수고하셨다”고 전했다.

한편 마지막 방송은 31일 밤 10시5분부터 생방송으로 진행된다. 후속 프로그램은 미정이다.