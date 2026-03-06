[헤럴드경제=문영규 기자] 더불어민주당 박지원 의원이 2년 간 100번째 ‘금귀월래(金歸月來)’를 실천했다.

6일 박 의원실에 따르면 박 의원은 2024년 4월 9일 제22대 총선 전남 해남·완도·진도군 지역구에서 당선되고 지금까지 금요일에 지역구에 왔다가 월요일에 국회로 가는 금귀월래를 100차례 했으며 이동 거리만 7만6840㎞에 달했다.

이는 적도를 따라 지구를 두 바퀴 돈 셈이다.

박 의원은 2008년 5월 목포 국회의원으로 당선된 후부터 12년간 총 624회 금귀월래를 했는데, 이 거리는 43만6800km, 지구 11바퀴를 도는 거리다.

고(故) 김대중 전 대통령은 생전 박 의원에게 의정활동과 지역구 활동을 잘 병행해달라고 부탁했던 것으로 전해졌다.

박 의원은 “DJ께서 2008년 대북송금 옥살이를 하고 나왔을 때 국회의원 출마를 권유하면서 두 가지를 부탁했다”고 일화를 소개하며 과거 국회의원은 의정활동, 지역 활동 둘 중 하나만 잘해도 됐지만 이제는 민도가 높아져 두 가지 다 잘해야 한다고 당부했다고 전했다.

박 의원은 DJ의 조언에 따라 계엄·내란 정국은 물론 폴란드 대통령 특사단장 파견, 최근 필리버스터 정국에서도 매주 지역구와 국회를 왕복했다.

그는 “1년 365일 매주 빠지지 말고 금요일에 지역구에 가서 활동하고 월요일 새벽에 올라오는 금귀월래를 하라고 말씀을 했는데 이를 지금까지 실천하고 있다”고 설명했다.