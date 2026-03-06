오늘 한국건설기술연구원 등과 업무협력 의향서 체결

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 6일 오후 시청 15층 재난대책본부 회의실에서 한국건설기술연구원, 한국지질자원연구원, 한국전자통신연구원, 한국철도기술연구원과 함께 ‘AI 기반 극한호우 대응 플랫폼 기술개발’을 위한 업무협력 의향서(LOI)를 체결한다고 밝혔다.

이번 협력은 부산시의 재난안전 대응 역량과 도시환경 특성을 실증 기반으로 활용해 국가과학기술연구회 융합형 기본사업인 ‘홍수 안심도시 실현을 위한 디지털 도시홍수 제어기술 개발’의 성공적인 현장 적용을 추진하기 위해 마련됐다. 이날 체결식에는 김기환 시 시민안전실장과 4개의 국책연구기관 본부장이 참석한다.

시는 이번 협력을 통해 인공지능(AI) 기반 도시침수 예측·제어 기술을 고도화하는 한편 기후변화로 심화되는 극한호우에 선제적으로 대응하는 스마트 기술 기반의 도시 안전관리 체계를 본격 구축할 계획이다. 그간 침수 위험 예측은 일부 재난 우려 지역에 설치된 기상관측 센싱장비와 기상정보에 의존해 관측 범위가 제한적이고, 분석·판단에 많은 시간이 소요되는 한계가 있었다.

이에 시는 ‘AI 기반 폐쇄 회로 텔레비전(CCTV) 실시간 강우량 분석 기술’을 도입해 관측 범위를 대폭 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 부서별로 분산 관리되던 지하구조물, 상·하수도 관망, 재해 이력 등 도시데이터를 통합 관리해 보다 신속한 재난 대응 기반을 마련한다.

협력 기간은 4년으로, 각 기관은 보유 기술과 전문 역량을 바탕으로 연구개발 및 현장 실증을 공동 수행한다. 주요 협력 내용은 ▷기관별 특화 분야 기술개발 ▷상호 데이터 제공 및 공유 ▷도시침수 및 지질재해 대응 기술 실증 ▷실무협의회 구성·운영 등이다.

각 연구기관은 각자 보유한 전문기술을 바탕으로 역량을 결집해 기술 고도화를 추진하고, 부산시는 배수관망, 지형·시설물 정보, 센서 데이터, 침수 이력 등 도시 데이터를 제공한다. 또한 침수 상습지역을 중심으로 단계적 실증을 추진해 기술의 현장 적용성과 실효성을 검증할 방침이다.