-선호도 높은 전용 84㎡ 단일구성, 895가구 대단지 규모 갖춰

-미래모빌리티 국가산단(예정)·직산 도시첨단산단 등 굵직한 개발호재 품어

-초·중교 도보 통학권 및 유리 난간 특화 설계 적용 등 기대

천안의 미래상이 북천안을 중심으로 다시 그려지는 가운데, 미래가치와 우수한 입지 여건을 동시에 갖춘 대단지 아파트 ‘천안 동일하이빌 파크레인’이 3월 분양을 알려 수요자들이 이목이 쏠리고 있다.

충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 일원에 들어서는 ‘천안 동일하이빌 파크레인’은 지하 2층~지상 최고 35층, 8개동, 895가구의 대단지로 건립되며, 수요자들에게 선호도 높은 전용면적 84㎡로만 구성된 것이 특징이다.

천안 동일하이빌 파크레인은 차세대 성장 동력으로 꼽히는 대형 산단 개발의 수혜가 기대된다는 평가다. 인근 이미 조성된 천안·충남테크노파크와 천안 일반산업단지 등으로 출퇴근이 용이하다. 특히 ‘천안 미래모빌리티 국가산업단지(예정)’와 ‘직산 도시첨단산업단지(예정)’, 군서일반산업단지(예정) 등 주변으로 대규모 산업단지 조성이 추진 중으로, 직주근접을 원하는 수요자들의 관심이 높을 전망이다.

수도권과 가장 인접한 천안 관문에 위치한 만큼 교통 여건도 눈길을 끈다. 지하철 1호선 직산역과 KTX 천안아산역이 인근에 있어 광역 이동이 편리하며, GTX-C 노선 연장(추진)과 천안~청주공항 복선전철(예정) 등 대형 교통 호재도 계획돼 있다. 또한 1번 국도와 경부고속도로 북천안IC를 통해 시내외는 물론 수도권 주요 도심도 편리하게 오갈 수 있다.

교육과 생활 인프라도 단지 주변에 밀집해 있다. 삼은초등학교와 직산중학교(가칭, 2029년 3월 개교 예정)가 도보 통학권에 위치한 학세권 단지이며, 단국대학교 병원, 하나로마트, 직산 패션아울렛 등 편의시설 이용이 용이하다. 또한, 코스트코(천안점), 이마트(천안서북점), 롯데마트(성정점) 등 인프라도 공유할 수 있다. 삼은공원, 삼거저수지 등 주변 녹지 공간을 통해 쾌적한 주거 환경도 누릴 수 있다.

천안 동일하이빌 파크레인은 최고 35층으로 설계되어 우수한 조망과 랜드마크 가치를 자랑한다. 특히 유리 난간을 적용해 세련된 외관을 자랑하며, 전 세대에는 선호도가 높은 4베이 구조를 기본으로 84㎡F 타입에는 5베이 설계를 도입해 공간 활용성을 높였다. 또한, 발코니 확장 시 체감 공간이 더욱 넉넉해져, 동일 전용면적 대비 한층 여유로운 공간감을 누릴 수 있으며 남향 위주의 배치, 공원형 조경, 대규모 커뮤니티 시설을 갖춰 입주민에게 품격 높은 주거 환경을 제공할 계획이다.

분양 관계자는 “천안 동일하이빌 파크레인은 단순한 신축 아파트를 넘어 천안의 새로운 변화를 상징하는 랜드마크로 기대가 높다”며 “최고층 설계와 차별화된 평면, 주변 산업단지와 교통 호재 등 미래가치를 갖춘 만큼 실수요자와 투자자 모두의 관심이 이어지고 있다”고 전했다.

천안 동일하이빌 파크레인 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 두정동 일대에 마련되며, 3월 중 개관할 예정이다.