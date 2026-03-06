[헤럴드경제=이명수 기자] 향정신성 약물을 투약한 상태로 서울 반포대교에서 포르쉐 차량을 몰다 추락 사고를 낸 30대 여성이 검찰에 넘겨졌다.

6일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 이날 30대 여성 A씨를 마약류관리법 위반 혐의로 서울서부지검에 구속 송치했다.

A씨는 지난달 25일 오후 8시44분께 검은색 포르쉐를 운전하던 중 반포대교 난간을 들이받고 다리 아래 한강 둔치로 추락하는 사고를 냈다. 이 과정에서 A씨 차량과 부딪힌 벤츠 운전자 40대 남성도 다쳐 병원으로 이송됐다.

A씨의 차량에서는 마취·진정 계열로 추정되는 약물과 일회용 주사기 등이 다량 발견됐다. A씨 역시 약물을 투약한 상태에서 운전한 사실을 시인했다.

또 지난 2일에는 A씨가 운영하는 병원 마케팅 대행업체와 사업 관계에 있는 한 병원의 직원이 경찰에 자진 출석해 자신이 A씨에게 약물을 건넸다는 취지로 진술했다.

경찰은 A씨에 기존 도로교통법상 약물운전, 마약류관리법 위반 혐의에 더해 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 혐의를 추가 적용해 수사를 이어가고 있다.

경찰은 약물운전 및 위험운전치상 혐의에 대해서는 추가 조사를 마친 뒤 별도로 송치할 예정이다.