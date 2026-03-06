530세대 구매 비용 30% 최대 21만 원까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 가정의 음식물류 폐기물 배출량 감소를 위해 희망 가구에 가정용 소형감량기 구매를 지원한다.

지원액은 구매 비용의 30%로 최대 21만 원까지다. 구는 2023년 사업을 처음 시행해 지난해까지 913세대에 이어 올해 530세대를 지원할 예정이다.

대상은 2026년 1월 1일 이후 가정용 소형감량기를 구매하거나 구매할 예정인 주민으로 공고일(2026. 3. 10.) 기준 서대문구에 주민등록이 돼 있어야 한다.

품질인증(K마크, 환경표지, 단체표준, Q마크)을 받은 제품이어야 하며 하수도법에 근거해 주방용 오물분쇄기는 지원대상에서 제외된다.

지원은 접수순으로 이뤄지며 희망 구민은 이달 10일부터 서대문구청 홈페이지 ‘고시공고’를 참고해 신청서 등 관련 서류를 내면 된다.

자세한 내용은 서대문구청 청소행정과 음식물관리팀으로 문의하면 된다.

이성헌 서대문구청장은 “음식물쓰레기 발생량을 원천적으로 줄이고 배출 장소의 악취와 해충을 줄이는 데 이번 지원 사업이 도움이 되길 바란다”고 말했다.