- 청년 디자이너와 ‘마주앉아 첫 획을 긋다’…청년 디자이너와 첫 현장 소통

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 6일 한국특허기술진흥원(서울 마포구)에서 ‘디자인 혁신 IP센터(DIPC, Design Innovation IP Center)’ 개소식을 개최하고 청년 디자이너들과 현장 소통 간담회를 가진다.

디자인 혁신 IP센터는 디자인 IP 정책을 지원하고 관련 연구를 수행할 뿐 아니라 지식재산권 인식 확대와 디자인 산업 현장에 필요한 정책을 적시에 만들어 새로운 디자인 IP 이슈에 대응할 계획이다.

최근 K-컬처 모방 상품 등 디자인 분야에서 불거지는 분쟁에 대응하고 디자인 IP 정책을 주도적으로 펼쳐 나가기 위함이다.

지식재산처는 디자인 혁신 IP센터 출범과 함께 디자인 창작 일선에서 활동 중인 청년 디자이너들과 간담회를 갖고, 창업과 창작활동 현장에서 겪는 애로사항과 지식재산권 정책 제안 등 다양한 의견을 청취할 예정이다. 이번 간담회는 디자인 업계 종사자와 관심 있는 국민 누구나 시청할 수 있도록 지식재산처 공식 유튜브 채널을 통해 생중계한다.

김용선 지식재산처장은 “청년의 창작과 아이디어가 가치를 인정받는 건강한 지식재산 생태계를 공고히 하기 위해 디자인 혁신 IP센터가 현장과의 소통을 지속해 나갈 것”이라며, “앞으로 청년들의 디자인 창작물이 국내를 비롯한 글로벌 무대에서 제대로 보호받을 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.