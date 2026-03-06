36년간 3만6000명 참가한 국내 최대 시낭송 행사…전 세대 감성교육 장 온라인 영상 예선 6월 1일까지 접수…대상에 문체부 장관상·상금 300만원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 재능교육의 재단법인 재능문화는 한국시인협회와 함께 ‘제36회 재능시낭송대회’를 개최하고 온라인 예선 참가 접수를 3월 1일부터 6월 1일까지 진행한다고 밝혔다.

재능시낭송대회는 1991년 시작돼 올해로 36회를 맞은 국내 대표 전국 규모 시낭송 행사다. 어린이부터 성인까지 누구나 참여할 수 있는 감성교육 프로그램으로 36년 동안 약 3만6000명이 참가했다.

이번 대회는 재능문화와 한국시인협회가 공동 주최하고 재능교육이 후원하며 교육부, 문화체육관광부, 한국문화예술위원회, 한국교원단체총연합회 등이 함께 후원한다.

최근 인공지능 기술이 빠르게 발전하면서 인간 고유의 능력인 감정 표현과 공감 능력의 중요성이 커지면서 시문학의 교육적 가치도 다시 주목받고 있다.

주최 측은 “AI가 지식을 대체하는 시대일수록 인간만이 지닐 수 있는 감성과 상상력, 언어의 깊이를 키우는 교육이 필요하다”며 “시는 가장 압축된 언어로 감정을 이해하고 표현하는 훈련이며 시낭송은 타인의 마음을 공감하는 능력을 기르는 대표적인 감성교육”이라고 설명했다.

대회는 초등부, 중·고등부, 성인부로 나뉘어 1차와 2차 예선, 3차 본선 등 3단계로 진행된다.

1차 예선은 참가자가 제출한 온라인 영상으로 심사가 진행되며 2차 예선은 학생부의 경우 실시간 화상 경연 방식으로, 성인부는 오프라인 무대 경연 방식으로 평가한다. 이후 2차 입선자들은 3차 본선에서 부문별 대상 수상을 놓고 최종 경합을 펼치게 된다.

성인부 대상 수상자에게는 문화체육관광부 장관상과 함께 상금 300만원이 수여된다. 동상 이상 수상자에게는 한국시인협회와 재능문화가 인증하는 시낭송가 증서도 제공된다.

참가 신청 방법과 일정 등 자세한 사항은 재능시낭송대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.