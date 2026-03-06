‘DMZ 사색(四色)하다’는 주제로 계절별 특색 뚜렷한 코스 소개

[헤럴드경제=박준환 기자]평화누리길은 경기도 DMZ 접경 지역(김포, 고양, 파주, 연천) 4개 시·군을 잇는 최북단 도보 여행길이다. DMZ 인근 철책선을 따라 걸으면서 분단 현실을 체감하는 것은 물론 뛰어난 자연경관과 역사의 흔적을 느낄 수 있는 길로도 유명하다.

6일 경기도에 따르면 2010년 개장한 평화누리길은 총 12개 코스로 구성돼 있으며, 전체 길이는 189km 안팎이다. 김포 3코스, 고양 2코스, 파주 4코스, 연천 3코스로 구성돼 있다.

DMZ와 인접한 평화누리길은 사계절의 특징이 고스란히 담겨 있다.

‘계절별 색깔을 천천히 음미하며 걷는다’는 점에서 경기도는 ‘DMZ 사색(四色)하다’는 주제로 월별 가볼만한 평화누리길 코스를 소개하고 있다.

지난 2월에는 평화누리길 12코스(통일이음길)를 대상으로 역고드름 등 겨울철 명소를 중심으로 소개한 바 있다.

경기도가 4월부터 12월까지 계절별 특색이 뚜렷한 코스를 소개했다.

4월에는 봄꽃이 절정을 이루는 연천 임진적벽길(11코스)과 고양 행주나루길(4코스)이다. 임진적벽길은 진상리 벚꽃길을 따라 숭의전지, 당포성, 임진강 주상절리를 함께 만날 수 있는 코스다. 임진적벽길 코스는 5월에 열리는 연천 구석기 축제와도 연계해 즐길 수 있다. 행주나루길 코스는 행주산성을 중심으로 개나리·진달래·벚꽃·철쭉이 차례로 피어나는 대표 봄꽃 코스로 4월 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원에서 열리는 고양국제꽃박람회와 동선으로 묶어 즐기면, 역사와 꽃이 어우러진 봄나들이의 정취가 한층 짙어진다.

5월은 김포 조강철책길(2코스)이다. 문수산 철쭉길과 함께 병인양요의 흔적이 남은 문수산성, 홍예문, 조강저수지 등을 따라 걷는 코스로, 자연과 역사를 동시에 느낄 수 있다.

6월에는 김포 염하강철책길(1코스)이 이어진다. 평화누리길의 시작점인 대명항에서 출발해 덕포진과 손돌묘, 손돌바람 설화가 전해지는 구간을 따라 한강 하구의 시원한 풍경을 감상할 수 있어 여름철 걷기 좋은 코스다.

가을에는 역사와 문화 이야기가 중심이 된다.

9월 연천 고랑포길(10코스)은 고구려 요새 호로고루를 비롯해 장남교, 고랑포 옛 포구, 고인돌과 적석총 등 선사·고대 유적을 만나는 길로, 통일바라기 축제와 댑싸리 축제 등 연천군 대표 행사와 함께 즐길 수 있다.

10월은 파주 반구정길(8코스)이다. 황희 정승의 청백리 이야기가 깃든 반구정을 따라 걷다 보면 임진각에서는 DMZ 오픈 페스티벌을 비롯한 가을의 축제와 코스모스 분홍빛 풍경으로 가을의 절정을 보여준다.

11월에는 파주 율곡길(9코스)이 이어진다. 율곡 이이의 발자취를 따라 율곡습지공원, 율곡수목원, 임진강 적벽 산책로를 걷는 코스로, 반려견과 함께하는 펫 트레킹 행사 등 체험형 프로그램도 진행될 예정이다.

12월에는 김포 한강철책길(3코스)이 겨울 추천 코스다. 후평리 철새도래지와 애기봉, 전류리 포구를 따라 걷으며 한강 하구의 철새와 겨울 생태를 관찰할 수 있다. 고양시 장항습지 일대에서 ‘겨울, 새가 날다’ 생태 탐조 프로그램을 운영한다.

경기도는 월별로 계절에 맞는 평화누리길 추천 코스를 소개하고, 도민과 관광객들이 사계절 내내 자연·역사·풍경을 느끼며 길 위의 사색을 즐길 수 있도록 안내할 계획이다.