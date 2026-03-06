- 도 농기원, 6개 시군 정예요원 12명 위촉…농작업 재해 예방 총력전

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 농업기술원이 농촌 현장의 안전 사각지대를 해소할 농작업안전관리자를 현장에 전격 투입하며, 농작업 재해 예방을 위한 총력전에 나섰다.

도 농업기술원은 6일 기술원 회의실에서 천안, 아산, 논산, 금산, 부여, 태안 6개 시군에서 선발된 안전관리자 12명과 관계자들이 참석한 가운데 ‘2026년 농작업 안전관리자 출범식’을 개최했다.

위촉된 안전관리자들은 각 시군농업기술센터와 협력해 농가에서 ▷농기계 상태 ▷작업장 내 전도·추락 위험 ▷기타 유해 요인 등을 면밀히 진단하고, 현장에서 즉각적인 개선 권고를 수행하는 1대 1 맞춤형 안전 처방전을 발행한다.

기술원은 출범식 이후 실무프로그램을 통해 안전관리자들이 사고 빈도가 높은 농기계의 구조를 파악하고, 작업 단계별 핵심 사항을 숙지하는 등 현장 대응력을 높이는데 주력했다.

오는 9일에는 지난해 우수사례를 바탕으로 실제 시범사업장의 위험요소를 분석하고, 개선안을 도출하는 위험성 평가실습을 진행, 농가별 맞춤형 처방전을 발행할 수 있는 분석 역량을 한층 끌어올릴 계획이다.

서동철 도 농업기술원 농촌자원과장은 “농작업안전관리자는 농촌 고령화와 기계화에 따른 재해를 예방하는 최전방 수비수”라며 “올해 2년차를 맞아 시군과의 협력을 더욱 공고히 하고, 농가 맞춤형 설명회를 지속 확대해 충남을 안전한 농업모델로 만들겠다”고 말했다.