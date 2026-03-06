[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)의 공식 홍보 파트너, ‘도봉 SNS 크루’가 올해도 다양한 채널에서 구민과 만날 참이다.

도봉구 SNS 크루는 공공기관의 정형화된 홍보에서 벗어나, 구민의 시각에서 콘텐츠를 제작‧공유하고 있다.

구 주요 정책과 사업, 지역 맛집, 축제 등을 효과적으로 알리며 구민과 활발히 소통해오고 있다.

지난해 3월부터 2기가 활동 중이며, 지난 1년간 블로그 267건, 인스타그램 134건, 영상 63편 등 총 464건의 콘텐츠를 제작했다.

이중 도봉구 가성비 짜장면 맛집 탐방 콘텐츠는 2415회의 조회 수를 기록하며 큰 호응을 얻었다. 서울시립사진미술관 홍보 영상은 1149회의 조회 수를 달성하기도 했다.

2기 활동은 올해 12월까지다. 약 9개월의 활동기간을 남긴 시점, 도봉 SNS 크루는 더욱 창의적이고 실효성 있는 콘텐츠로 구민과의 소통을 확대해나간다는 계획이다.

지난 3월 4일 그간의 활동을 돌아보고 앞으로의 방향을 논의하는 소통 간담회가 열렸다. 이날 오언석 도봉구청장은 간담회에 참석해 크루원들에게 격려와 당부의 말을 전했다.

자리에서 오언석 도봉구청장은 “크루 여러분의 창의적인 콘텐츠로 구정 홍보에 활력이 더해지고 있다. 여러분이 제작하는 콘텐츠들이 곧 도봉구의 얼굴이니 자부심을 가지고 활동해주시길 바란다”고 말했다.