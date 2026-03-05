[헤럴드경제=이명수 기자] 세계적 팝페라테너 임형주의 서울팝페라하우스 공사과정에서 하도급 업체가 대금을 지급받지 못한 것으로 알려졌다.

5일 스포츠경향에 따르면 임형주와 동생이 사내이사로 있는 엠블라버드가 하도급 업체들에게 지급하지 않은 밀린 공사대금 규모는 총 8억 1655만원에 달하는 것으로 5일 확인됐다.

임형주는 지난 1월 TV조선 예능프로그램 ‘아빠하고 나하고’에 출연해 서울 종로구에 위치한 서울팝페라하우스를 공개했다. 당시 그는 “제가 직접 지은 4층 규모의 442평 건물”이라며 “집 안에 124석 규모의 팝페라 전용 극장(임형주 홀)까지 갖췄다”고 자랑해 방송 직후 화제를 모았다.

서울팝페라하우스는 지난해 9월 정식으로 개관했다. 서울팝페라하우스는 여러 차례 매체에 노출돼 왔다. 1층과 2층에는 각각 120여석의 메인 콘서트홀인 ‘임형주홀’과 60여석 규모의 다목적홀 ‘샐리가든 씨어터’가 마련됐다.

화려한 방송 이면에는 하도급 업체들의 피해가 있었다. 본지가 입수한 법원 판결문과 결정문에 따르면 미지급 공사대금 채권 중 하도급 업체 7곳이 원청으로부터 채권을 넘겨받아 밀린 공사비를 대신 받겠다며 법원에 가압류를 청구한 금액만 총 5억3955만원에 이른다.

일부 하도급 업체는 이미 밀린 대금을 달라는 정식 재판을 걸어 승소 판결까지 받았다. 서울중앙지법은 지난해 10월 27일 엠블라버드에게 하도급 A업체에 “9400만원과 지연 이자를 지급하라”고 판결했다. 판결문에 따르면 해당 공사는 2023년 6월 27일 사용승인(준공)을 마쳤으나 업체들은 잔금을 제대로 받지 못했다.

임형주는 지난해 2월 4일 엠블라버드 사내이사로 취임했다. 그의 동생이나 유아교육기관 소르고 원장인 임형인씨도 지난해 10월 추가로 등재됐다.

서류상 채무 주체는 임형주 개인이 아닌 엠블라버드 법인이지만 정작 그가 채무를 이행하지 않고 예능 등이 출연해 “내가 직접 지은 건물”이라며 124석 팝페라 전용 극장을 갖춘 대저택을 공개한 것은 비판을 피하기 어려워 보인다.

이와 관련해 임형주 측은 “1차적인 문제는 임형주가 아닌, 회사의 문제”라며 “서울팝페라하우스는 매각 절차를 밟을 것이고 변제 또한 꼭 이뤄지도록 하겠다”고 했다.