프라운호퍼 연구소와 공동 R&D 체결… 글로벌 수소 기술력 국제 검증

Powder ALD 기반 에너지 소재 기업 에이코트가 글로벌 기술 검증과 해외 수출을 기반으로 고속 성장 단계에 진입했다.

에이코트는 KSC 실리콘밸리 선정, 스탠포드 대학 공식 벤더 등록 및 수출 달성을 통해 북미 시장 진입을 현실화했으며, 삼성·LG 등과의 기술 협업 레퍼런스를 확보했다. 또한 독일 Fraunhofer IFAM과의 17억 원 규모 공동 R&D 수행으로 유럽 기술 파이프라인을 구축했다.

회사는 자체 Pilot 양산 라인을 통해 스케일업 검증을 완료했으며, ALD 기반 저담지 MEA 기술을 통해 고비용 촉매 구조를 혁신하는 솔루션을 제시하고 있다.

Pre-A 투자 완료 이후, 에이코트는 양산 설비 확장, 글로벌 고객사 확보 및 수주 확대를 위한 Series A 투자 유치를 본격 추진한다. 이번 투자금은 ▲준양산 설비 고도화 ▲북미·유럽 시장 확대 ▲핵심 인력 확보에 집중 투입될 예정이다.

심준형 대표는 “기술 검증 단계를 넘어 매출 확대 및 글로벌 양산 체계 구축 단계에 진입했다”며 “Series A를 통해 글로벌 수소·에너지 소재 시장에서 구조적 성장을 이루겠다”고 밝혔다.

한편 에이코트는 서원대학교가 운영하는 ‘2025년 창업도약패키지 지원사업’에 선정되며 우수기업으로 육성됐다. 창업도약패키지 지원사업은 창업 3년 이상 7년 이내의 도약기 창업기업을 대상으로 스케일업을 지원하는 정부 대표 사업화 프로그램으로 성장 가능성과 기술력을 갖춘 기업을 선발해 사업화 자금(최대 2억 원)과 함께 주관기관 특화 프로그램을 종합 지원한다.