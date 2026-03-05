‘LG 사운드 스위트’ 스피커 배치 바꿔도 위치 인식, 최적 음향 만들어 청취자 위치도 감지…알아서 소리 크기 조절 AI가 콘텐츠에 맞게 음향 조율, 몰입감 높여 취향 따라 50가지 오디오 시스템 조합 가능

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 스피커와 청취자 위치에 맞춰 극장 수준의 사운드를 제공하는 프리미엄 홈 오디오 시스템 ‘LG 사운드 스위트’를 5일 국내에 출시했다.

LG전자는 이날 출시에 맞춰 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 신제품 설명회를 열었다. 이 자리에는 박찬후 LG전자 오디오개발실장, 아심 마서 돌비 래버러토리스 아태지역 마케팅총괄 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

LG 사운드 스위트는 국내 최초로 돌비 래버러토리스의 첨단 음향기술 ‘돌비 애트모스 플렉스 커넥트’ 기능을 지원한다. 이 기능은 스피커 배치를 바꿔도 오디오 시스템이 변경된 위치를 인식해 최적의 음향을 구현한다.

기존엔 좌우 대칭을 맞춰 스피커를 정확한 위치에 배치해야 사운드 효과를 제대로 경험할 수 있었다. 그러나 LG 사운드 스위트는 이러한 설치의 제약을 없앴다. 무선 시스템이어서 어디에 스피커를 두더라도 최적의 입체 음향을 즐길 수 있다.

돌비 애트모스 플렉스커넥트를 지원하는 2025년·2026년형 LG 프리미엄 TV와 연결하면 TV 스피커와 사운드 시스템이 각각의 위치에 맞는 최적의 소리를 낸다. 사용자는 공간의 크기·구조 등에 구애받지 않고 실감나게 콘텐츠를 즐길 수 있다.

LG 사운드 스위트는 사운드바(모델명 H7), 서라운드 스피커(M5∙M7), 서브우퍼(W7) 등을 모두 갖춰 취향에 따라 50가지 조합의 오디오 시스템을 구성할 수 있다.

사운드바와 서라운드 스피커(M7) 4대에 서브우퍼 1대를 조합해 설치하면 최대 13.1.7 채널의 압도적인 스케일로 극장 수준의 몰입감과 공간감을 즐길 수 있다.

LG 사운드 스위트의 사운드바는 고객의 위치를 정밀 측정해 소리의 크기와 균형을 조정하는 ‘사운드 팔로우’ 기능도 제공한다. LG 씽큐 앱을 한 번 터치하면 휴대폰을 소지한 청취자 위치를 감지한다. 이를 통해 청취자가 있는 곳을 최적의 음향이 제공되는 ‘스위트 스팟’으로 만든다.

사운드바는 2026년형 LG 올레드 TV와 동일한 3세대 알파11 AI 프로세서를 탑재했다. 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 AI가 효과음, 음악, 음성을 알아서 구분해 사운드를 조율한다. 예를 들어 영화를 시청할 때 배우의 목소리를 더욱 또렷하게 조정해 몰입감 넘치는 시청 환경을 조성해준다.

학습 데이터를 활용한 ‘AI 업믹스’ 기능도 갖춰 저채널 오디오를 멀티 채널로 확장하고 모든 스피커를 활용해 풍성한 사운드를 제공한다. 모든 LG 사운드 스위트 제품엔 덴마크 오디오 브랜드 ‘피어리스’의 프리미엄 사운드 드라이버가 탑재돼 깊고 단단한 저음과 섬세한 고음을 구현한다.

출고가는 ▷사운드바 129만9000원 ▷서브우퍼 79만9000원 ▷서라운드스피커 M7 54만9000원 ▷서라운드스피커 M5 44만9000원이다. 세트로 구매하면 추가 할인을 받을 수 있다.

아심 마서 부사장은 “돌비 애트모스 플렉스커넥트를 지원하는 LG 사운드 스위트와 최신 TV 라인업을 통해 복잡한 설치 과정 없이 공간에 최적화된 프리미엄 사운드를 경험할 수 있게 됐다”고 강조했다.

이정석 LG전자 오디오사업담당 전무는 “고객의 라이프스타일에 맞춰 손쉽게 나만의 사운드를 구현할 수 있는 LG 사운드 스위트를 통해 글로벌 오디오 시장에서 프리미엄 브랜드의 입지를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.