서울시, 3월 14·22·29일 오전 7~9시 여의대로~마포대교 구간 개방…왕복 5㎞ 시범운영 차원…일부 차로 활용·부분통제

[헤럴드경제=손인규 기자] 지난해 오세훈 서울시장이 지난해 12월 말레이시아 쿠알라룸푸르를 방문했을 때 아이디어를 얻은 ‘휴일 도심 달리기’를 서울에서도 시작한다.

서울시는 차량 위주 도심 도로를 시민들에게 개방하는 ‘쉬엄쉬엄 모닝’을 이달 시범 운영한다고 7일 밝혔다. ‘여의대로~마포대교’ 구간을 14·22·29일 오전 7~9시, 총 3회 개방한다.

쉬엄쉬엄 모닝은 기록과 경쟁 중심의 대규모 마라톤대회가 아닌 걷기·달리기·자전거는 물론 유아차나 반려동물과 함께 등 원하는 방식으로 자유롭게 즐기는 ‘서울형 열린 생활체육프로그램’이다.

시범운영 구간은 여의도공원에서 출발해 여의대로를 따라 마포대교까지 이어지는 왕복 5㎞ 코스다. 신청자들은 해당 일자 행사 시간 내 자유롭게 참여할 수 있다.

서울시는 처음 열리는 행사인 만큼 시민이 안전하게 참여할 수 있도록 첫 행사일인 14일은 일부 인원만 사전 신청(현장접수 병행)을 받는다. 22일과 29일은 신청 없이 참여 가능하다.

특히 시민 불편을 최소화하기 위해 도로 전면 통제가 아닌 일부 차로만 활용하는 ‘부분 통제 방식’을 적용해 행사 중에도 반대 방향 차로의 차량 교행이 가능하게 했다. 출발·도착지인 여의도공원 문화의 마당에는 체력 수준을 직접 측정·확인할 수 있는 ‘찾아가는 서울체력장’도 운영한다.

서울시는 이번 행사를 제로 웨이스트(Zero Waste) 콘셉트로 운영한다. 플라스틱과 일회용품 사용을 자제하고 개인 물병을 지참해 달라고 당부했다. 시는 시민 편의를 위해 출발지와 코스 내 반환점에 급수대를 설치해 운동 중 자유롭게 이용할 수 있도록 할 예정이다.

이를 위해 서울시는 교통·체육·안전 분야 전문가 의견과 교통정보 분석을 바탕으로 대회 운영 전반에 대한 사전 점검을 마쳤다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “쉬엄쉬엄 모닝은 ‘시민 불편 최소화’라는 원칙 아래 도심 도로를 시민 운동 공간으로 전환하기 위한 새로운 시도”라며 “시민 반응과 교통 영향 등을 관찰·개선해 시민 누구나 주말 아침 자유로운 방식으로 참여할 수 있는 서울형 생활체육 모델로 자리매김하겠다”고 말했다.