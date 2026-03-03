[헤럴드경제=김보영 기자] 그룹 2NE1 박봄이 같은 그룹 멤버 산다라박이 마약을 투약했었다고 주장해 파장이 일고 있다.

3일 박봄은 자신의 인스타그램에 손으로 쓴 장문의 편지를 게시하고 “여러분들에게 이렇게 진실을 전해드리고 싶어서 글을 쓴다. 조심스러운 얘기, 무서운 얘기하려고 한다”고 운을 뗐다.

박봄은 글에서 “또 난리가 날까 봐 조심스럽지만 애더럴이라고 알려진 약이 마음에 걸린다”라며 “또 뉴스에서 말하면 패가망신의 지름길일까봐 다시 말하고 싶지 않다”라고 얘기했다.

그러면서 “그때 저는 죽었다. 그렇지만 용기내서 말하겠다”며 “그거 마약 아니다. 나는 ADD 환자다. 주의력결핍증이 있다”고 고백했다.

이어 박봄은 “박산다라가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해서 박봄을 마약쟁이로 만들었다”며 “당시 나라에 애더럴(Adderall)에 대한 약 자체가 없었고, 법 자체가 없었다”고 주장했다.

또 “YG엔터테인먼트와 양현석과 테디와 이채린(CL)은 거진 30년 동안 하나도 쓰지 않은 마약을 박봄이 정량보다 많이 썼다고 나라에 보고를 하는 짓을 하지 마시길 바란다”고 했다.

그러면서 “내 영혼이 울고있는 것 같아서 쓴다”며 “읽어주셔서 감사하다”고 덧붙였다.

애더럴은 마약류인 암페타민의 복합제제로, 미국에서 주의력결핍과다행동장애(ADHD)나 기면증 치료에 주로 사용된다. 국내에서는 수입 및 생산이 허가돼 있지 않다.

앞서 박봄은 지난 2010년 규제약물인 애더럴을 세관신고 및 식약처 허가 없이 국제우편을 통해 국내로 반입해 논란이 된 바 있다. 당시 검찰은 치료 목적임을 확인한 후 입건유예 조치를 취했다.

한편 박봄은 지난해 8월부터 건강상 문제로 활동을 중단 중이다. 이와 관련 당시 소속사 디네이션엔터테인먼트는 “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다”라고 전한 바 있다.