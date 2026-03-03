대한적십자사, 멕시카나치킨과 헌혈 프로모션 확대 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 대한적십자사 혈액관리본부는 헌혈자 예우 강화와 헌혈문화 확산을 위해 멕시카나치킨과의 협력을 확대·추진한다고 3일 밝혔다.

대한적십자사는 3월과 8월 각각 30만장씩 총 60만장의 멕시카나치킨 5000원 할인쿠폰(포장 전용)을 전국 헌혈자에게 증정하는 프로모션을 진행한다.

또 멕시카나 자사 임직원으로 구성된 ‘치킨원정대’ 운영을 통해 전국의 단체헌혈 장소를 방문해 현장에서 직접 조리한 치킨을 헌혈자에게 전달하는 행사를 연말까지 총 12회 진행한다.

앞서 양 기관은 지난 2024년 12월 ‘생명나눔 헌혈문화 확산’을 위한 업무협약을 체결하고 지난해 헌혈자를 대상으로 멕시카나치킨 할인쿠폰 50만장 증정, ‘치킨원정대’ 행사 6회 진행 등 다양한 협업을 진행했다.

권소영 대한적십자사 혈액관리본부장은 “저출생·고령화로 인한 혈액 수급 어려움 속에서도 헌혈문화 확산을 위한 멕시카나의 적극적인 지원 덕분에 지난해 큰 도움을 받았다”며 “앞으로도 헌혈문화 확산을 위해 멕시카나와 다양한 협력 사업을 진행해 나가기를 기대한다”고 말했다.