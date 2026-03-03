▶ 최근 부동산 시장 집값 상승 흐름 속 ‘신축은 분양이 기회’라는 인식 확산

▶ 구축 대비 초기 가격 경쟁력 기대감에 분양 시장 선제 탐색 움직임 확대

2026년 부동산 시장은 단순히 ‘가격 상승’이라는 하나의 변수로 설명하기 어려운 국면에 접어들고 있다. 금리 인하 기대와 증시 반등 흐름 등으로 경기 회복에 대한 전망이 고개를 들고 있지만, 한편으로는 공급 축소와 공사비 부담이라는 구조적인 제약이 여전히 시장을 압박하는 모습이다. 특히 원자재 가격과 인건비 상승에 따른 건설 원가 인상 흐름은 당분간 이어질 가능성이 크다는 것이 업계의 공통된 시각이다.

이 같은 환경에서는 자연스럽게 ‘새 아파트’에 대한 진입 장벽이 더 높아질 수밖에 없다. 신규 공급 자체가 줄어드는 데다, 향후 분양가 역시 상승 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 결국 실행을 미루고 관망만 이어간다면 무주택자는 전월세 시장에 머물 수밖에 없고, 주거 비용 부담만 커지는 악순환에 직면할 수 있다는 지적도 나온다.

부동산 시장에서는 이럴 때일수록 ‘집은 분양받을 때가 가장 싸다’라는 오래된 공식이 다시 힘을 얻는다고 본다. 실제로 과거 시장 흐름을 살펴보면, 거래가 살아나기 직전이나 초입 국면에서 공급된 분양 단지들이 이후 시세 형성 과정에서 상대적인 가격 메리트를 확보한 사례가 적지 않다. 분양가가 일단 확정되면, 이후 시장 가격 변동과 무관하게 ‘초기 가격’이 기준점으로 작용하기 때문이다.

부동산 전문가들은 지금과 같은 국면에서 분양의 의미를 단순한 ‘가격 비교’가 아닌 자금 운용 구조의 차이로 볼 필요가 있다고 조언한다. 한 부동산 전문가 “기존 아파트 매매는 계약과 동시에 비교적 큰 금액이 필요하지만, 분양은 계약금과 중도금, 잔금으로 자금 부담이 단계적으로 나뉜다”라면서 “계약금만 마련해도 목돈이 들지 않는 만큼 자금 압박은 낮아질 수 있다”라고 설명했다. 이어 “실수요자로서는 자금 계획을 세우는 데 있어 분양이 합리적인 선택지가 될 수 있다”라고 덧붙였다.

이 때문에 수요자들 사이에서는 기존 구축 매매 대신 신규 공급 단지를 선제적으로 검토하려는 움직임이 나타나고 있다. 구축은 이미 시세가 반영돼 초기 자본 부담이 크지만, 분양은 입주 시점까지의 시간차와 자금 분산 효과를 기대할 수 있다는 판단에서다.

이러한 흐름 속에서 경기 의정부시 일원에 3월 분양 예정인 HDC현대산업개발의 ‘의정부역 센트럴 아이파크’ 역시 대안 중 하나로 거론되고 있다. 수도권 분양시장 내 신규 공급이 제한적인 상황에서 등장하는 신축 분양 단지라는 점, 그리고 향후 주거 환경 개선과 생활 인프라를 함께 기대할 수 있다는 점에서다.

■ 분양 초읽기 돌입한 HDC현대산업개발 ‘의정부역 센트럴 아이파크’

HDC현대산업개발이 짓는 ‘의정부역 센트럴 아이파크’는 의정부시 의정부동 일원에 지하 2층, 지상 47층, 3개동 규모로 조성되는 주거복합단지다.

이 단지는 미군반환 공여지인 캠프 라과디아 부지 도시개발사업을 통해 공급된다. 이곳은 공동주택을 비롯해 주민센터와 문화, 체육시설을 갖춘 복합청사 등이 새롭게 들어서는 곳이다. 의정부역세권 중심에 위치해 교통과 생활, 교육 여건이 고르게 갖춰졌다는 평가다.

실제 ‘의정부역 센트럴 아이파크’는 지하철 1호선에 이어 수도권 주요 지역을 연결하는 GTX-C노선(예정)을 이용할 수 있는 만큼 이에 따른 수혜 효과도 기대할 수 있다. 향후 이를 이용해 삼성역까지 20분대(예정)로 이동할 수 있는 것은 물론 GTX-A·B노선(예정)과 연계로 서울역, 용산역, 여의도역, 수서역 등으로의 접근성도 좋아질 것으로 예상된다.

의정부중앙초, 다온중, 의정부중, 의정부여고 등 초, 중, 고교를 비롯해 의정부 정보도서관 등 교육시설이 단지 인근에 자리 잡고 있으며 학원가 이동도 수월하다. 도보 거리 내에는 신세계백화점 의정부점, 하나로마트 가능점, CGV의정부점 등 생활 편의시설도 들어서 있다. 의정부 경찰서, 의정부시청, 의정부 세무서 등 관공서도 이용할 수 있다.

단지 내부 설계도 실수요자의 주거 만족도를 높이기 위한 요소들이 반영된다.

‘의정부역 센트럴 아이파크’는 HDC현대산업개발이 의정부시에 오랜만에 선보이는 ‘아이파크’ 브랜드 단지로, 아이파크만의 주거 설계 노하우를 바탕으로 실거주 편의성을 고려한 공간 구성이 적용될 예정이다.

내부 공간의 경우 수요자들의 선호도가 높은 평면설계와 짜임새 있는 공간을 비롯해 개방감과 더불어 수요자들의 다양한 라이프 스타일을 고려한 수납공간도 제공된다. 여기에 아이파크만의 특화된 고품격 커뮤니티도 선보인다.

3월 분양 예정인 ‘의정부역 센트럴 아이파크’의 자세한 정보는 홈페이지와 문의전화로 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 의정부시 의정부동 의정부경찰서 인근에 마련된다.