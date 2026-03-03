[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘약물 운전’을 하다 서울 반포대교에서 추락한 포르쉐 승용차의 운전자가 SNS 팔로워 11만 명을 보유한 인플루언서인 것으로 밝혀졌다.

YTN에 따르면, 추락 사고를 낸 운전자 30대 여성 A 씨는 인플루언서이자 병원 등을 홍보하는 마케팅 대행업체 대표로 파악됐다.

해당 업체는 온라인상에서 “병원 전문 데이터를 보유하고 있다”, “다년간 축적된 병원 DB를 활용한다”는 문구로 홍보해 온 것으로 전해졌다.

A 씨는 인스타그램에서 피부과 시술 장면 등을 게시해 왔으며 게시물 수가 250개가 넘었으나, 사고 발생 사흘 뒤 계정이 돌연 삭제됐다.

A 씨는 지난달 25일 오후 8시 44분께 포르쉐를 몰고 반포대교를 주행하다 난간을 들이받고 다리 아래 한강 둔치로 추락하는 사고를 낸 혐의를 받고 있다.

A 씨의 차량은 추락 과정에서 다리 아래 있던 벤츠를 덮친 뒤 튕겨져 나갔고, 이로 인해 벤츠 운전자인 40대 남성도 다쳐서 병원으로 이송됐다. 두 사람 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

A 씨 차량 내부에서는 향정신성 의약품인 프로포폴 주사제와 진정 마취용 약제, 일회용 주사기 등이 다량 발견됐다.

경찰은 A 씨를 구속하고, 구체적인 투약 경위와 약물 입수 경로를 확인하기 위해 A 씨가 운영하는 업체에 대한 조사를 진행하고 있다. 또한 A 씨가 업무상 관계를 맺어온 병원들과의 연관 가능성도 열어두고 약물 공급처를 추적 중이다. A 씨가 단순 투약을 넘어 약물 유통 과정에 직접 관여했는지와 공범이 있는지도 확인 중이다.

경찰은 A 씨가 약 기운이 남은 상태에서 운전해 인명 피해를 초래할 위험이 컸다고 보고, 위험운전치상 혐의를 적용하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.