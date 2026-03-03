27일 주주총회서 선임…거버넌스 강화로 신뢰 제고

[헤럴드경제=김유진 기자] 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 서유석 전 금융투자협회 회장을 사외이사 후보로 내정했다고 3일 밝혔다.

서 전 회장은 이달 27일 예정된 주주총회를 거쳐 신임 사외이사로 선임될 예정이다. 임기는 3년이며, 선임과 동시에 감사위원장을 맡는다.

회사 측은 이번 내정이 이사회 중심의 의사결정 체계를 강화하고 내부통제 및 리스크 관리 수준을 높이기 위한 조치라고 설명했다.

서 전 회장은 고려대학교 경제학과를 졸업하고 고려대학교 경영대학원에서 재무관리를 전공했다. 대한투자신탁에서 경력을 시작해 미래에셋증권을 거쳤으며, 이후 미래에셋자산운용에서 ETF 마케팅 등 핵심 조직을 이끌고 공동대표이사를 역임했다. 2023년부터 2025년까지는 한국금융투자협회장을 맡아 업계 제도 개선과 시장 현안 대응을 총괄했다.

마스턴투자운용은 최근 경영 투명성 제고와 투자자 신뢰 회복을 주요 과제로 설정하고 이사회 기능 강화와 관리체계 고도화를 추진 중이다. 김희송 이사회 의장을 중심으로 한 운영 체계를 기반으로, 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 영입을 통해 거버넌스를 강화한다는 방침이다.

회사 관계자는 “자본시장과 자산운용 전반을 아우르는 서 전 회장의 경험과 전문성이 이사회 견제·감독 기능을 강화하고 책임경영 및 리스크 관리 체계 고도화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.