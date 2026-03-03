[헤럴드경제=김보영 기자] 볼리비아 수도 인근에서 신권 지폐를 실은 군용 수송기가 추락해 22명이 숨지는 사고가 발생했다. 사고 현장에는 신권 지폐 1710만장이 유출되면서 이를 주우려는 인파가 몰려 구조 작업에 큰 차질이 빚어졌다.

AP 통신 등에 따르면 지난달 27일(현지시간) 라파스주 엘알토 공항 부근에서 볼리비아 공군의 C-130 허큘리스 수송기가 비행 중 추락했다. 이 사고로 주변 도로를 지나던 차량에 탑승했던 어린이 4명을 포함한 22명의 사망자와 37명의 부상자가 발생했다.

당시 수송기는 당시 볼리비아 정부 및 중앙은행과 지폐 제조사 간 계약 관계에 따라 정기적인 ‘통화 물자 수송 작전’ 진행 중이었으며, 기체에는 1710만장의 신권 지폐가 실려 있었던 것으로 전해졌다.

추락 충격으로 지폐 다발이 사고 현장 곳곳에 흩어지자 이를 줍기 위해 수백 명의 시민이 몰려들어 일대는 아수라장이 됐다. 경찰은 최루탄을 동원해 시민을 해산시켰지만 일부는 끝까지 돈을 줍다가 경찰에 연행되기도 했다.

당국은 추락 현장에서 수거한 지폐를 모닥불에 소각했다. 다비드 에스피노사 볼리비아 중앙은행 총재는 성명을 통해 “사고 현장에서 30%(513만장) 가량이 도난당한 것으로 추정된다”면서 “일련번호가 확인된 해당 지폐의 경우에는 위조지폐로 간주할 것”이라고 밝혔다.

볼리비아 국방부도 성명을 통해 “추락한 항공기에 실려 있던 돈에는 공식적인 일련번호가 없어 법적 효력이나 구매력이 없다”며 “이 돈을 주워 소지하거나 사용하는 행위는 범죄”라고 엄중히 경고했다.

한편 볼리비아 정부는 이번 군용기 추락 사고 희생자를 추모하기 위해 1일(현지시간) 국가 애도 기간을 선포했다. 로드리고 파스 볼리비아 대통령은 “우리는 사망자의 명복을 빌고 유족을 위로하기 위해 사흘간 반기를 게양할 것”이라며 “사고 경위가 명확히 밝혀지도록 투명한 조사를 관계 당국에 지시했다”고 밝혔다.