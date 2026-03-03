[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 자신이 이란과의 ‘핵합의’(포괄적공동행동계획·JCPOA)를 깨뜨리지 않았다면 이란은 진작에 핵 보유국이 됐을 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글을 통해 “내가 오바마의 끔찍한 JCPOA를 종료하지 않았다면 이란은 3년 전 이미 핵무기를 확보했을 것”이라고 주장했다.

JCPOA는 버락 오바마 행정부 시절인 2015년 미국 등 유엔 안전보장이사회 5개 상임이사국과 독일이 이란과의 긴 협상 끝에 핵사찰 허용과 핵활동 제한을 제재 해제와 바꾸는 내용으로 체결됐다.

트럼프 대통령은 “그것은 우리가 지금껏 맺은 것 중 가장 위험한 거래였다”며 “그것이 그대로 유지되도록 허용됐다면 지금 세계는 완전히 다른 모습일 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 첫 집권 후 2018년 일몰 조항 등을 문제로 삼고 JCPOA 일방적 탈퇴를 결정했다. 이어 고강도 대(對)이란 제재에 돌입했다. 이란도 이에 맞서 우라늄 농축을 가속했는데, 결국 미국과 이스라엘의 공습에 직면하게 됐다.

트럼프 대통령은 “당신은 버락 ‘후세인’ 오바마와 졸린 조 바이든(전 대통령)을 비난할 수 있다”고 썼다.

이는 결국 민주당 출신 대통령들의 유화적 정책 탓에 이란 핵 위기가 고조됐다는 주장을 펼친 것으로 해석된다.

한편 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁을 4~5주로 예상하는 한편, “이보다 더 오래 지속할 능력도 갖추고 있다”고 밝혔다.

그는 워싱턴DC 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에서 행한 연설 중 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 무엇이든 우리는 해낼 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “우리는 현재까지 세계에서 가장 강력하고 압도적인 군대를 보유하고 있다”며 “쉽게 승리할 것”이라고 했다.

또 “우리는 이미 예상 시간보다 상당히 앞서 있다”며 “군 지도부를 제거하는 데 4주를 예상했지만, 알다시피 그것은 약 1시간 만에 완료됐다”고 했다.