마테라소 모션베드 ‘르 무브’·대표 매트리스 할인 까사미아 ‘캄포’·‘브루노’ 등 공간별 패키지 혜택 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 신세계까사가 봄 웨딩 시즌을 맞아 4월 14일까지 ‘웨딩 페스타’를 진행하며 혼수 수요 선점에 나선다.

신세계까사는 예비 신혼부부와 봄철 집단장을 계획하는 고객을 대상으로 침실부터 거실, 다이닝까지 주요 공간 가구를 합리적인 조건으로 구성할 수 있도록 이번 행사를 기획했다고 3일 밝혔다.

행사 기간 동안 제품별 할인과 사은품 증정은 물론, 카드사 캐시백 혜택과 까사미아·마테라소 웨딩클럽 가입 시 조건별 최대 9만 포인트 추가 적립 등 다양한 혜택을 제공한다.

프리미엄 수면 브랜드 마테라소는 신제품 모션베드 ‘르 무브’를 중심으로 프로모션을 진행한다. ‘르 무브’(일반형·에센셜)와 비건 폼 매트리스 ‘오아시스 세도나’를 세트로 구매할 경우 최대 20% 할인과 함께 방수 매트리스 커버를 증정한다. 트윈 구성 구매 시에는 구스 베개 2개를 추가로 제공한다. ‘오아시스 세도나’ 단품은 최대 15% 할인된다.

마테라소 대표 매트리스 ‘포레스트 컬렉션’은 일반 고객 10%, 웨딩·입주 클럽 가입 고객 15% 할인 혜택을 제공하며, 고가 라인업인 ‘클라우드’, ‘블랑쉬’, ‘베이’는 5% 추가 할인이 적용된다. ‘베이’ 이상 구매 고객에게는 방수 커버를 증정하고, ‘포레스트 컬렉션’과 가구를 합산 400만원 이상 구매하면 고급 면 차렵이불을 제공한다.

럭셔리 라인 ‘헤리티지 컬렉션’은 일반 고객 10%, 웨딩·입주 클럽 고객 15% 기본 할인에 프리미엄 상품 10% 추가 할인이 더해져 최대 25%까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

호텔형 베드 프레임 ‘아만’과 ‘베른’ 시리즈는 웨딩·입주 고객을 대상으로 단품 10% 할인, 매트리스와 함께 구매 시 프레임 20% 할인이 적용된다.

까사미아는 마테라소 ‘포레스트 컬렉션’과 연계한 패키지 혜택을 강화했다. ‘포레스트 컬렉션’ 구매 시 까사미아 베드 프레임 전 품목 20% 할인, 베드룸 가구 최대 3종 10% 할인 혜택을 제공한다.

베스트셀러 소파 ‘캄포’ 시리즈도 ‘포레스트 컬렉션’과 함께 구매할 경우 ‘캄포 구스 50’, ‘캄포 럭스’, ‘캄포 레더’ 모델에 최대 15% 할인 혜택이 적용된다. 인기 베드룸 시리즈 ‘브루노’는 단품 15% 할인, ‘포레스트 컬렉션’과 동시 구매 시 프레임을 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

이 외에도 ‘카르모’를 비롯한 가죽·패브릭·리클라이너 소파는 최대 20% 할인되며, 신제품 프리미엄 리클라이너 소파 ‘시에나’ 구매 고객에게는 출시 기념으로 최대 20만원 상품권을 증정한다. 다이닝 가구 ‘칸트 체어’와 ‘파스토 체어’는 단품 10% 할인, 일부 시리즈는 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다.

신세계까사 관계자는 “최근 혼수 고객들이 침실 가구를 중심으로 거실·다이닝 가구까지 함께 구성하는 통합 구매 경향이 뚜렷해지고 있다”며 “마테라소와 까사미아 핵심 라인업을 연계해 공간 단위 인테리어를 완성할 수 있도록 기획했다”고 말했다. 이어 “예비 신혼부부들이 합리적인 조건으로 혼수 가구를 마련할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 덧붙였다.