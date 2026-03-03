세계 최초 웰니스 로보틱스 포함 프로덕트 디자인 부문 수상 달항아리 미학 현대적 재해석… 공간 친화적 설계·UX 완성도 인정

[헤럴드경제=홍석희 기자] SK인텔릭스가 독일 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 ‘나무엑스(NAMUHX)’를 비롯한 5개 제품이 프로덕트 디자인(Product Design) 부문 본상을 수상했다고 3일 밝혔다.

‘iF 디자인 어워드’는 1953년 독일 인터내셔널 포럼이 주관해 시작된 국제 디자인 공모전으로, 레드닷 디자인 어워드, IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. ▲제품 ▲패키지 ▲커뮤니케이션 ▲콘셉트 ▲인테리어 ▲건축 ▲서비스 디자인 ▲사용자 경험(UX) ▲사용자 인터페이스(UI) 등 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합 평가해 매년 우수 제품을 선정한다.

이번에 본상을 수상한 제품은 세계 최초 웰니스 로보틱스 ‘나무엑스’를 비롯해 정수기 3종 등 총 5개다. 나무엑스의 본체 ‘A1’과 실내 공기질을 실시간 모니터링하는 ‘에어 센서(Air Sensor)’가 함께 수상하며 제품 디자인 경쟁력을 입증했다.

나무엑스는 자율주행 기술과 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 기능 등을 하나의 디바이스에 통합한 초지능형 AI 웰니스 플랫폼이다. 한국 전통 미학을 대표하는 달항아리의 조형미를 현대적으로 재해석한 디자인과 브랜드 철학을 반영한 공간 친화적 설계, 직관적인 사용자 경험 구현 등이 높은 평가를 받았다.

앞서 나무엑스는 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에서 혁신상을 수상하며 기술력과 디자인 경쟁력을 동시에 인정받았다. 이를 기반으로 SK인텔릭스는 오는 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 ‘MWC 2026’에 참가해 글로벌 시장 공략에 나서고 있다.

SK인텔릭스 관계자는 “전 사업 영역에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보하기 위해 지속적으로 투자하고 있다”며 “차별화된 기술과 디자인 철학을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 건강하고 풍요롭게 만드는 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 도약하겠다”고 말했다.