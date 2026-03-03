30톤 규모 훈련기 2대 공군기지까지 이송 육상·항공·현지 통관 전 과정 수행 ‘로드 서베이’ 기반 경로 설계·무진동차량 투입 4개국 통과 항공 루트 확보 모듈형 분해 운송 후 현지 재조립

[헤럴드경제=정경수 기자] CJ대한통운이 한국항공우주산업(KAI)이 제작한 훈련용 전투기를 인도네시아로 운송하는 방산물류 프로젝트를 성공적으로 완료했다.

CJ대한통운은 3일 경남 사천에서 출고된 T-50i 2대(총 30톤 규모)를 국내 내륙운송과 항공운송, 현지 통관 및 육상운송을 거쳐 인도네시아 공군기지까지 안전하게 이송했다고 밝혔다.

훈련용 전투기는 대형 동체 구조와 정밀 전자장비를 갖춘 고부가 전략물자다. 기체의 하중 분포와 무게중심이 조금만 달라져도 균형이 흔들릴 수 있어 운송 전 과정에서 고도의 정밀 분석이 요구된다.

CJ대한통운은 방산물류에 특화된 ‘로드 서베이’를 실시해 운송 경로를 사전에 정밀 설계했다. 길이 약 13ｍ, 높이 4.8ｍ에 달하는 대형 화물이 교량·표지판 등과 충돌하지 않도록 구조물 높이와 회전 반경을 사전 분석했다. 인도네시아 법인과 협력해 현지 도로 여건을 종합 점검했으며, 군 당국의 호송 체계 아래 운송을 진행했다.

국내 및 현지 내륙운송에는 에어서스펜션이 장착된 무진동 차량이 투입됐다. 기체의 정확한 중량과 무게중심을 계산해 적재한 뒤 평균 시속 60㎞를 유지하며 주행 안정성을 확보했다. 사천에서 인천공항까지 약 530㎞, 인도네시아 주안다 공항에서 공군기지까지 약 200㎞에 이르는 장거리 구간을 오차 없이 완수했다.

항공 운송에서도 변수 관리에 공을 들였다. 방산물자는 경유국 영공 통과 허가 여부에 따라 전체 일정이 좌우될 수 있다. CJ대한통운은 국가별 통과 허가 가능성을 사전 분석해 4개국을 통과하는 최적 항공 경로를 설계, 운송 안정성을 높였다.

이번 프로젝트에는 ‘모듈형 방식’도 적용됐다. T-50i는 동체, 날개, 수직꼬리날개, 엔진 등 4개 핵심 부품으로 분해된 상태로 육상 및 항공 운송을 거쳐 현지에서 재조립됐다. 열대 몬순 기후를 고려해 각 부품별 방수 덮개를 사전 준비, 우천 상황에서도 기체 손상을 방지했다.

CJ대한통운은 전차·항공기 등 고난도 방산물자 운송을 잇달아 수행하며 K방산의 글로벌 진출을 지원하고 있다. 최근에는 전투기 훈련장비(시뮬레이터) 폴란드 운송과 T-50TH 태국 운송을 완료했으며, 2023년 폴란드로 납품된 FA-50GF 항공기 12대를 6개월에 걸쳐 운송했다. 2022년에는 영국 국제 에어쇼에 참가한 공군 특수비행팀 ‘블랙이글스’의 T-50B 항공기 9대 운송도 맡았다.

장영호 CJ대한통운 글로벌1본부장은 “출발지부터 도착지까지 전 과정을 일괄 수행하는 E2E(엔드투엔드) 물류 체계를 통해 고난도 방산물류를 성공적으로 수행해왔다”며 “한국 항공·방산 기술이 세계 시장에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 지원하는 핵심 물류 파트너로서 역할을 강화하겠다”고 밝혔다.