200억원 규모 협약보증으로 지역 창업 활성화 및 생산적 금융 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금(이사장 김종호, 이하 ‘기보’)은 BNK경남은행(은행장 김태한, 이하 ‘경남은행’)과 ‘지역 벤처·스타트업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약은 정부의 지역 균형발전 정책에 부응해 경남권 우수 벤처·스타트업의 금융 접근성을 높이고, 지역 기반의 혁신창업 생태계를 강화하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 기보는 경남은행의 특별출연금 10억원을 재원으로 200억원 규모의 특별출연 협약보증을 공급한다. 해당 기업은 최대 2억원의 운전자금을 지원받을 수 있으며, ▲보증비율 상향(85→100%, 2년간) ▲보증료 감면(0.2%p↓, 2년간) 등의 우대혜택도 함께 제공받는다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 ▲본점 또는 주사업장이 경상남도에 소재한 창업 후 7년 이내 기업 ▲경남은행 ‘CHAIN-G’ 선정기업 등이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 지역 중소기업의 금융 부담을 완화하고, 기술역량을 갖춘 벤처·스타트업이 미래 핵심 성장동력으로 성장할 수 있도록 금융지원을 확대해 나갈 방침이다.

김종호 기보 이사장은 “이번 협약을 통해 경남권 유망 혁신기업이 보다 안정적으로 자금을 확보할 수 있는 기반이 마련됐다”며, “기보는 앞으로도 지역 금융기관과의 협업을 확대해 지역 주도 균형발전과 창업생태계 활성화를 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.