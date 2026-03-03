민간투자 소외 비수도권·창업기업 집중 지원 데스밸리 넘는 브릿지론 500억 병행…총 1100억 투융자 본격화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 성장 가능성이 높은 유망 스타트업을 대상으로 성장공유형 정책자금 지원에 본격 나선다. 민간투자 사각지대에 놓인 비수도권·창업기업을 중심으로 자금을 공급해 스타트업의 ‘데스밸리’ 극복을 지원하겠다는 구상이다.

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 ‘2026년 중소기업 정책자금 융자계획’에 따라 3월 4일부터 성장공유형 방식의 정책자금 접수를 시작한다고 3일 밝혔다.

올해 투융자 지원 규모는 성장공유형 대출 600억원, 투자조건부 융자 500억원 등 총 1100억원이다. 단순 융자를 넘어 기업의 미래 가치에 연동한 방식으로 정책금융의 역할을 확대하겠다는 취지다.

성장공유형 대출은 기업공개(IPO) 가능성이 높고 성장가치가 우수한 기업을 대상으로 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS), 전환우선주(CPS) 등을 중진공이 인수하는 구조다. 기업당 최대 20억원 한도로 지원된다.

특히 중진공은 벤처투자 쏠림 현상을 완화하기 위해 민간 투자시장에 널리 알려지지 않은 기업, 비수도권 소재 기업, 창업 초기 기업을 집중 지원할 방침이다. 수도권과 후기 단계 기업에 집중된 민간 자금 흐름을 보완해 정책금융의 역할을 강화하겠다는 전략이다.

중진공은 앞서 1월부터 스타트업의 자금 공백 해소를 위한 ‘투자조건부 융자’도 운영 중이다. 선투자와 후속투자 사이의 브릿지론 형태로 연간 500억원 규모를 지원한다. 기술력은 확보했지만 재무성과가 본격화되지 않은 기업을 대상으로 대규모 저리 융자를 공급해 성장 기회를 제공한다는 계획이다.

투자조건부 융자는 신청일 기준 최근 24개월 이내 투자기관으로부터 1억원 이상의 벤처투자를 유치한 기업이 대상이다. 중진공이 융자를 지원할 경우 융자총액의 5% 규모 신주인수권을 부여받고, 지원기업은 후속투자 유치 시 투자금으로 대출금의 최대 20%를 조기 상환해야 한다.

정책금융이 단순 채권자 역할을 넘어 기업 성장에 따른 성과를 공유하는 구조를 도입함으로써 재원 선순환 구조를 만들겠다는 구상으로 풀이된다.

강석진 중진공 이사장은 “성장공유형 대출과 투자조건부 융자는 기업의 미래 가치와 성장 가능성에 중점을 둔 정책금융”이라며 “스타트업이 데스밸리를 넘어 민간투자로 이어질 수 있도록 성장 단계별 자금 지원을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

정책자금 투융자 방식 지원을 희망하는 기업은 중진공 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.