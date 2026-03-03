다니엘 [인스타그램 캡처]
[헤럴드경제=민성기 기자] 걸그룹 뉴진스 출신 다니엘이 3·1절 일본에서 태극기를 흔드는 모습이 공개됐다.

지난 1일 다니엘의 팬으로 보이는 한 누리꾼은 X(구 트위터)를 통해 6초가량의 짧은 영상을 공개했다. 해당 영상은 일본 도쿄 마라톤 대회 현장을 촬영한 것으로 보인다.

영상 속 다니엘은 하얀색 볼 캡과 선글라스를 착용한 채 손에 태극기를 들고 있다.

공개 시점이 3·1절과 맞물리면서 온라인에서 빠르게 확산됐다.

[JTBC ‘지금, 이 쇼츠’ 캡처]
다니엘이 현장을 찾은 이유는 가수 션이 이끄는 러닝 크루 ‘언노운(Unknown)’을 응원하기 위해서로 전해졌다. 다니엘은 최근 해당 크루에서 러닝과 봉사활동에 참여해온 근황을 전해온 바 있다.

한편 다니엘이 속해 있던 그룹 뉴진스는 지난해 10월 소속사 어도어와의 전속계약 유효 확인 소송 1심에서 패소했다. 뉴진스의 네 멤버가 어도어와 복귀를 논의하는 한편, 다니엘은 계약 해지를 통보 받았다.

다니엘은 지난 1월 라이브 방송에서 “멤버들과 함께하기 위해 끝까지 싸웠다”며 “제 마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다”고 밝힌 바 있다.


