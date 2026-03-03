CNN-SSRS 여론조사…“미국과 이란 분쟁 장기화 예상”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 국민 10명 가운데 6명가량이 도널드 트럼프 대통령의 이란 공습 결정을 지지하지 않는 것으로 나타났다.

2일(현지시간) CNN이 여론조사업체 SSRS에 의뢰해 실시한 조사에 따르면, 대이란 군사공격이 시작된 지난달 28일부터 이달 1일까지 미국 성인 1004명을 대상으로 진행한 설문에서 응답자의 59%가 이란 공격 결정을 지지하지 않는다고 밝혔다.

미국이 군사력을 사용하기 전에 충분한 외교적 노력을 기울였다고 보는 응답은 27%에 그쳤다. 반면 39%는 외교적 노력이 불충분했다고 평가했다.

특히 이란 현지에 미군을 파병하는 데 대해서는 반대 의견이 60%로, 찬성(12%)과 큰 격차를 보였다.

미국 국민들은 트럼프 대통령의 상황 통제 능력에 대해서도 의구심을 드러냈다.

‘트럼프 대통령이 이란에서 얼마나 올바르게 군사적 결정을 내릴 것 같으냐’는 질문에는 59%가 부정적인 대답을 내놨다. 또 ‘트럼프 대통령이 이란 상황 통제에 명확한 계획이 있다고 보느냐’는 질문에 60%가 ‘그렇지 않다’고 답했다.

응답자 절반 이상은 앞으로의 정세도 부정적으로 내다봤다.

이번 미국의 대(對)이란 군사 작전으로 인해 미국에 더 큰 위협이 생길 것이라는 응답은 54%, 위협이 줄어들 것이라는 관측은 28%였다.

또 미국과 이란 간 군사 분쟁이 장기화할 것 같냐는 질문에는 56%가 ‘그럴 것 같다’고 했다.

정치적 성향에 따라 이란 공습을 바라보는 시각이 갈렸다.

공화당 지지자 가운데 77%가 공습을 지지했지만, 민주당 지지자 가운데서는 이 비율이 18%에 그쳤다.

또 공습이 미국에 대한 이란의 위협을 줄일 수 있다고 믿는 비율도 공화당 지지자 가운데서는 58%, 민주당 지지자 중에서는 9%였다.

이 조사는 문자메시지로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.9% 포인트다.