[헤럴드경제=민성기 기자]이재명 대통령의 온라인 팬카페인 ‘재명이네 마을’이 최민희 더불어민주당 의원을 ‘강퇴’(강제 탈퇴) 시켰다.

‘재명이네 마을’ 카페 공식 매니저는 2일 공지를 통해 최 의원에 대한 강제 탈퇴 여부 투표 결과, 총 1328명이 참여한 가운데 찬성 1256표(94.6%), 반대 72표(5.4%)로 강퇴, 추방하기로 결정했다고 밝혔다.

정청래 대표와 이성윤 최고위원에 이어 세 번째 ‘친청’(친정청래)계 강퇴다. 최 의원은 이 대통령이 싱가포르로 출국하는 장면이 담긴 ‘KTV 이매진’ 영상에 정 대표와의 악수 장면이 편집되자 의원실 차원에서 사실 확인에 나섰는데, 카페는 부적절한 행동이라고 지적하고 있다.

카페 측은 이날 최 의원이 유튜버 김어준 씨가 운영하는 딴지일보 게시판에 “KTV 이매진, 사실 확인 중입니다. 최민희입니다”라는 글을 올린 것에 대해 반발하며 강퇴 투표를 추진했다.

최 의원은 해당 게시글에서 이 대통령의 성남공항 출국 직전 동영상에 이 대통령과 정 대표의 악수 장면이 담기지 않은 이유를 조사하겠다고 밝혔다. 정 대표 지지층에서 ‘의도적으로 삭제한 것’이라는 의혹이 이어지자 “이런 일에 대표실이 나서기도 힘들겠고 당 공조직이 나서기도 어려워 보여 저희 의원실에서 사실을 확인하고 있다”고 밝혔다.

이를 두고 ‘재명이네 마을’ 카페 운영진은 “이 대통령과 김 총리 등에 대한 악마화가 심각한 가운데, 고작 악수 장면이 담기지 않았다는 이유로 영상기록채널을 조사하고 대책을 세우겠다는 과방위원장의 행태는 도저히 용납되지 않는다”고 지적했다. 이어 “(최 의원은) 김민석 국무총리보다 국민의힘 한동훈 전 대표가 좋다는 곳, 이 대통령 탄핵까지 거론되는 ‘딴지’ 게시판에서 활동하고 있다”며 “재명이네 마을은 오직 이 대통령을 최우선으로, 이 대통령을 중심으로 민주당을 지지하는 지지자들의 공간”이라며 강퇴 투표 추진 이유를 밝혔다.

최 의원은 이날 ‘재명이네 마을’에서 강퇴 투표 결과를 알리고 20분 뒤 딴지일보 게시판에 다른 게시물을 올리며 “근접 촬영팀이 정 대표와 악수하는 장면을 못 찍었다고 한다”며 “KTV는 풀단에 들어가 있지 않아 자체 촬영본만 쓰는데, 영상 제작 과정에서 악수하는 모습을 근접 장면으로 처리하다보니 정 대표가 없었던 것으로 보인다”고 밝혔다.

최 의원은 “내가 신속하게 움직이는 이유는 사실을 확인해 비판을 하더라도 정확하게 하고 불필요한 오해가 생기지 않게 하기 위함”이라고 설명했다. 이후 ‘재명이네 마을’ 카페에는 “국회 과방위원장이 불필요한 논란을 일으키고 친청계 지지층만 바라보며 답변하는 것이 이해가 가질 않는다”며 강퇴 조처를 옹호하는 글이 이어졌다.