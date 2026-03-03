한성숙 “AI·딥테크 스타트업 성장 전폭 지원” 한-싱 금융·VC 네트워크 구축…공동투자·동반진출 모델 발굴 APEC 스타트업 얼라이언스 참여 요청…정책 교류도 본격화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 싱가포르를 거점으로 K-벤처·스타트업 생태계의 글로벌 확장을 본격 추진하겠다고 밝혔다. 2030년까지 3억달러 규모 글로벌 모펀드(K-VCC)를 조성해 양국 AI·딥테크 스타트업에 대한 투자 지원을 확대한다는 구상이다.

중소벤처기업부는 이재명 대통령의 싱가포르 순방과 연계해 3월 1일부터 2일까지 현지를 방문, ‘한-싱 AI 커넥트 서밋’ 참석을 비롯해 현지 금융권, 진출기업, 국내외 벤처캐피털(VC)과 잇달아 간담회를 갖고 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

한 장관은 지난 3월 1일 싱가포르에서 국내 주요 은행 지점장, 한국투자공사(KIC) 지사장, 현지 대형은행 한인 임직원 등과 간담회를 열고 싱가포르 금융·투자 동향을 청취했다. 이 자리에서 한 장관은 한-싱 금융기관 간 협력 채널을 구축해 공동투자 기회를 마련하고, 스타트업 동반진출 모델을 발굴하는 등 벤처투자 생태계 활성화에 힘써 달라고 당부했다.

3월 2일 열린 ‘한-싱가포르 AI 커넥트 서밋’에는 이재명 대통령과 양국 AI 관련 기업인, 투자자, 연구자, 정부 관계자 등 150여명이 참석했다. 한 장관은 서밋 ‘투자’ 세션에서 2030년까지 3억달러 규모 글로벌 모펀드(K-VCC)를 싱가포르에 조성해 양국 AI·딥테크 분야 유망 스타트업의 성장을 지원하겠다고 공식 발표했다.

중기부는 그간 글로벌 펀드를 통해 싱가포르 및 아세안 지역에 18억달러 규모, 19개 펀드를 운영해왔다. 이러한 경험을 바탕으로 올해 하반기 싱가포르에 글로벌 모펀드를 추가 조성해 한국 투자 유치와 양국 유망 AI 스타트업에 대한 투자를 병행할 계획이다.

같은 날 열린 현지 진출 기업인·전문가 간담회에서는 스타트업 3개사와 글로벌 기업 관계자, 학계 전문가 등이 참석해 싱가포르 스타트업 생태계의 최신 동향을 공유했다. 구글, 인피니언 테크놀로지 등 글로벌 기업 관계자와 싱가포르국립대 교수 등이 참여해 우리 기업의 글로벌 스케일업을 위한 정책 과제도 논의했다.

이어 열린 국내외 VC 간담회에는 싱가포르 국부펀드 투자사인 Vertex를 비롯해 한국, 싱가포르, 인도네시아, 베트남 VC 관계자들이 참석했다. 해외 VC들은 한국 스타트업 투자 사례를 공유하며 협력 확대 의지를 밝혔다. 중기부는 글로벌 모펀드(K-VCC) 구조를 설명하고 펀드 참여 및 공동 투자 방안을 제안했다.

한 장관은 싱가포르기업청 회장인 리 추안 텍(Lee Chuan Teck)과의 양자 면담도 진행했다. 면담에서는 한국 주도로 공식화된 ‘APEC 스타트업 얼라이언스’에 대한 싱가포르의 적극적인 참여를 요청하고, 이를 역내 스타트업 협력의 핵심 플랫폼으로 활용하는 방안을 논의했다.

양 기관은 AI 이니셔티브와 연계한 스타트업 육성 필요성에 공감하고, 한국 측은 OpenData X AI 챌린지, 딥테크 챌린지 프로젝트(DCP) 등 주요 AI 스타트업 지원 정책을 소개했다.

한성숙 장관은 “싱가포르는 글로벌 금융허브로 우리 벤처·스타트업이 세계 시장으로 도약하기 위한 최적의 관문이자 전략적 파트너”라며 “양국 간 벤처·스타트업 파트너십을 더욱 공고히 해 우리 기업이 글로벌 시장에 원활히 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.