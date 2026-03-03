소진공, 3월 3일부터 간이심사 도입…대리대출 절차 전면 생략 연매출·업력 제한 완화…입점 소상공인 전원 지원 대상 포함

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단이 홈플러스 입점 소상공인을 대상으로 긴급경영안정자금 직접대출을 확대 시행한다. 보증기관과 금융기관 심사를 거치지 않는 간이심사를 도입해 자금 집행 속도를 대폭 높이겠다는 취지다.

소상공인시장진흥공단은 홈플러스 입점 소상공인을 대상으로 한 긴급경영안정자금(일시적 경영애로) 지원을 3월 3일 오전 10시부터 개시한다고 밝혔다.

이번 조치는 기존 ‘대리대출’ 방식에서 ‘직접대출’ 방식으로 전환한 것이 핵심이다. 그동안 긴급경영안정자금은 보증기관과 금융기관의 대출 심사를 거쳐야 하는 구조였으나, 앞으로는 소진공의 자체 서류심사만으로 자금이 집행된다. 이에 따라 보증서 발급 및 은행 심사 절차가 생략돼 자금 지원 속도가 크게 단축될 것으로 예상된다.

지원 대상 요건도 완화됐다. 기존 직접대출은 연매출 1억400만원 미만의 영세 소상공인 또는 업력 7년 미만 사업자만 신청할 수 있었으나, 이번에는 홈플러스 입점 소상공인을 예외적으로 모두 포함해 지원 문턱을 낮췄다.

자금 지원을 희망하는 홈플러스 입점 소상공인은 3월 3일 오전 10시부터 소상공인 정책자금 누리집을 통해 온라인 신청이 가능하다. 자세한 상담이 필요한 경우 전국 소진공 지역본부·센터 또는 소상공인 통합콜센터(1533-0100)를 통해 안내받을 수 있다.

인태연 소진공 이사장은 “현장의 목소리를 반영해 홈플러스 입점 소상공인들이 위기를 조속히 극복할 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”며 “신속하고 실질적인 지원이 이뤄지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.