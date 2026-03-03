대형 건축공사장의 인력, 장비, 기술력을 투입해 신속한 수습과 복구 지원 공공과 민간 역할 분담으로 소규모 건축 현장의 초기 재난 대응력 강화, 피해 확산 차단

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 집중호우와 태풍 등에 대응, 건축물 안전사고로부터 구민 생명과 재산을 보호하기 위해 ‘민관협력 재난안전시스템’을 운영한다.

해당 시스템은 재난 발생 시 관내 대형 건축공사장의 전문인력과 장비, 기술력을 현장에 즉시 투입해 신속한 수습과 복구를 지원하는 것이 핵심이다. 이를 통해 재난 초기 대응 시간을 단축하고 2차 피해로 이어질 수 있는 위험을 효과적으로 차단한다.

구는 최근 기후변화 영향으로 옹벽·축대 붕괴, 건축물 파손, 공사장 가설울타리 전도 등 각종 안전사고 가능성이 높아짐에 따라, 실효성 있는 대응을 위해 민관 협력 체계를 강화하고 안전안심도시 조성에 나섰다.

종로구 건축과와 안전도시과를 중심으로 연면적 1만㎡ 이상 대형 건축공사장을 운영 중인 DL이앤씨(주), 효성중공업(주) 등 관내 주요 건설사가 함께한다.

공공과 민간이 역할을 분담해 소규모 건축 현장과 주거지 인근에서 발생할 수 있는 각종 안전사고에 대한 대응력과 기동성을 높인다는 점이 특징이다.

구는 그간 사유지 석축 붕괴, 단독주택 담장·축대 파손, 공사장 가설울타리 훼손 등 실제 재난 사례를 토대로 대응체계를 시스템을 보완해 왔으며, 집중호우와 강풍 상황에서도 민관협력을 바탕으로 긴급 복구를 완료한 바 있다.

앞으로도 대형공사장 관계자 간담회를 정례화하고, 전용 누리소통망(SNS)을 활용한 실시간 상황공유로 현장 대응 속도를 더욱 강화할 방침이다. 아울러 공사장별 가용 인력과 장비 현황을 상시 현행화하고, 착공·준공·공사 중지 등을 즉시 반영해 재난 대응 과정에서 발생할 수 있는 공백을 최소화한다.

또 건축과 내 긴급대응반을 편성해 사고 접수부터 현장 출동, 응급조치, 복구, 상황 보고까지 전 과정을 일원화된 체계로 운영함으로써 초기 대응 역량을 극대화한다.

정문헌 구청장은 “행정 주도의 재난 대응을 넘어, 민간 역량을 활용한 실질적인 안전망 구축이라는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 구민이 안심하고 생활할 수 있는 지역사회 조성을 위해 재난 예방과 대응체계를 강화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.