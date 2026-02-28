[헤럴드경제=문영규 기자] 미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 이란을 공습한 가운데 이란의 정예부대인 이슬람혁명수비대가 미군 사상자 수가 최소 200명에 달한다고 주장했다.

이란 관영 IRNA는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)를 인용, IRGC가 바레인, 카타르, 아랍에미리트(UAE)에 있는 미군 기지와 점령된 팔레스타인 영토 내 군사시설을 집중 공격했다고 밝혔다.

IRGC는 성명을 통해 ‘트루 프라미스-4’ 작전을 개시했으며 미국과 이스라엘을 목표로 전면적인 공격을 감행하는 것이라고 전했다.

이와 함께 미사일과 드론 공격을 계속할 것이라고 전했다.

이란은 중동 내 최대 미군기지인 알우데이드 공군기지를 비롯해 바레인의 미해군 5함대 사령부, 쿠웨이트 알살렘 공군기지, UAE 알다프라 기지 등을 미사일과 드론으로 이날 오전과 오후 두차례 공습했다.

또한 현지 관영 매체에 따르면 IRGC는 “미군 기지에 대한 보복 공격으로 최소 200명의 병력이 죽거나 다쳤다”고 발표했다.

더불어 “카타르 (알우데이드) 기지에 설치된 미군의 FP-132 레이더도 완전히 파괴됐다”며 “이 레이더는 탄도미사일을 요격하는 데 쓰이는 기술을 장착했고 탐지 거리가 5천㎞에 달한다”고 덧붙였다.

혁명수비대의 에브라힘 자바리 소장은 “트럼프(도널드 트럼프 미국 대통령)는 우리가 재고에 있던 미사일을 발사했지만, 곧 이제까지 본 것 중 가장 강력한 미사일을 선보일 것임을 알아야 한다”고 현지 국영TV에 말했다.