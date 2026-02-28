[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북농협은 지난 27일부터 28일까지 예천농협 하나로마트 수변점에서 농심천심(農心天心) ‘딸기~DAY마케팅’으로 로컬푸드 농산물 소비촉진 행사를 실시했다.

농심천심(農心天心) ZONE은 농업·농촌의 가치와 경북 농산물의 우수성을 알리고 소비자들이 쉽게 접근할 수 있도록 하나로마트에 별도로 마련된 공간이다.

경북농협은 매월 지역내 하나로마트에서 제철 농산물 ‘DAY마케팅’을 실시할 계획이며 현재 농업·농촌 가치 확산과 우리 농축산물 소비 촉진을 위한 ‘농심천심(農心天心) 4행시 이벤트’도 실시중이다.

이번 이벤트는 국민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 온라인 방식으로 진행되며 QR코드를 통해 접속 후‘농심천심’4행시를 작성해 제출하면 참여가 완료되는 방식으로 별도의 회원가입이나 복잡한 절차 없이 참여가 가능하다.

접수된 작품 중 우수작 20점을 선정해 경북 한우 선물세트 등 우리 농축산물로 구성된 푸짐한 경품을 제공한다.

이벤트 기간은 오는 4월 30일까지이며 우수작은 추후 농심천심 캠페인 홍보 컨텐츠로 활용될 예정이다.

김주원 본부장은 “이번 행사는 농심천심(農心天心) 운동의 취지를 널리 알리고 우리 농산물 소비촉진을 통해 농업·농촌이 지닌 공익적 가치를 함께 전하기 위해 마련됐다“며 ”앞으로도 지속적인 DAY마케팅 행사를 통해 농업·농촌의 지속가능한 성장을 꾀하겠다”고 말했다.