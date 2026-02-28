[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북 김천시는 지역관광 활성화를 위해 지난 27일 김천시청에서 위촉식을 열고 코미디언 박영진, 가수 자두, 김밥큐레이터 정다현을 김천관광홍보대사로 공식 위촉했다.

이번 행사는 지역을 대표하고 관광 및 축제 상징성을 갖춘 인물을 통해 김천의 매력을 널리 알리고 관광 홍보의 시너지 효과를 높이기 위해 마련됐다.

김천 출신 코미디언 박영진(모암초-중앙중-성의고 졸업)은 고향에 대한 애정을 바탕으로 김천김밥축제와 경북도민체전 등 주요행사에서 메인 MC를 맡으며 지역을 대표하는 인물로 활동해 왔다.

김천 특산물과 이름이 같고 히트곡‘김밥’으로 잘 알려진 가수 자두는 김천김밥축제 첫해부터 무대공연을 통해 인연을 이어오고 있다.

또 25만 팔로워를 보유한 김밥큐레이터 정다현은, 김천김밥축제 김밥쿡킹대회 심사위원과 김밥축제 대표 콘텐츠 도슨트 프로그램에 참여하며 축제 완성도를 높여왔다.

김천시는 앞으로 관광홍보대사 임기 2년간 콘텐츠 제작, 주요 행사 참여, 온·오프라인 홍보 등을 통해 김천의 아름다움을 널리 알리고 지역관광 브랜드 가치를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

배낙호 김천시장은 “각자의 분야에서 영향력을 갖춘 세 분과 함께하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다“며 ”사계절 언제든 방문하고 싶은 관광도시 김천으로 도약하는 데 큰 힘이 되어주시길 기대한다”고 말했다.