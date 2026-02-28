[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시 용성면 육동 미나리 단지에서 봄 향기 가득한 미나리가 본격 성출하기를 맞아 활발히 출하되고 있다.

28일 경산시에 따르면 육동 미나리는 향긋한 봄 내음과 아삭한 식감으로 입맛을 돋우는 제철 먹거리로 알려지면서 소비자들의 발길이 이어지고 있다.

육동 미나리단지는 2005년에 처음 조성돼 현재는 18개 농가가 8ha 정도 미나리를 재배하고 있다.

육동(비오재 너머 6개 마을을 통칭) 지역은 예로부터 ‘비오재’라는 높은 언덕 지형으로 인해 개발이 어려웠던 곳이지만 이러한 지역 특성이 오히려 청정한 자연환경을 유지하는 데 도움이 되어 고품질 미나리 생산에 최적의 조건을 갖추게 됐다.

‘경산 육동 미나리’는 깨끗한 자연환경과 청정 지하수에서 자라 뛰어난 맛과 향을 자랑하며 신선한 채소류가 귀한 이른 봄에 입맛을 돋우는 웰빙 먹거리로 소비자들에게 큰 사랑을 받고 있다.

또 육동 마을 행복센터에서는 미나리 구매는 물론 삼겹살 등 고기와 함께 즐길 수 있는 식육식당을 운영하고 있어 산지에서 갓 수확한 미나리를 곁들인 별미를 경험할 수 있다.

육동 미나리는 1단(1kg)에 1만4000원에 구매할 수 있으며 산지에서 바로 맛보고 구입할 수 있어 더욱 신뢰할 수 있는 품질을 자랑한다.

조현일 경산시장은 “육동 미나리는 경산의 청정한 자연환경과 농가의 정성이 어우러져 탄생한 경산 지역의 대표 봄 특산물”이라며 “앞으로도 소비자가 믿고 찾을 수 있는 고품질 미나리 생산 기반을 강화하고 브랜드 가치 제고와 홍보 확대를 통해 농가소득 증대에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.