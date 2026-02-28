“유가족 등 말씀 경청…다시 한번 사죄”

[헤럴드경제=손미정 기자] 순진 경찰과 소방관 모독 논란에 휩싸인 디즈니+ 예능 '운명전쟁49' 제작진이 결국 해당 방송 회차의 재편집을 결정했다.

'운명전쟁49' 측은 지난 27일 낸 입장문에서 "제작진은 유가족분들을 비롯한 관계자분들의 말씀을 경청해왔다"며서 "그 뜻을 받아들여 해당 부분을 재편집하기로 결정했다"고 밝혔다.

'운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 '영검함'을 겨루는 서바이벌 예능 프로그램이다.

방영 전 패널 중 한 명인 박나래가 주사이모 및 갑질 논란에 시달리며 진통을 겪은 프로그램은, 공개 직후 2화의 '망자 사인 맞히기' 미션이 문제가 되며 거센 후폭풍을 맞았다.

2004년 강력 사건 피의자 검거 도중 순직한 고(故) 이재현 경장의 사인을 맞히는 과정에서 한 무속인이 "칼 맞는 것을 '칼빵'이라고 하지 않느냐"라고 발언하는가하면, 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방장의 사인을 두고 출연진들이 화재나 붕괴, 압사 가능성을 추측하는 장면이 방영된 것이 논란이 됐다.

이에 유가족과 경찰·소방 단체 등에서 연이어 비판이 터져 나오자 당초 초상 사용에 대한 유족의 동의를 얻었다고 대응하던 '운명전쟁49' 제작진은 뒤늦게 사과했다.

이날 입장문에서도 제작진 측은 거듭 사과의 뜻을 전했다.

제작진은 "고 김철홍 소방장님과 고 이재현 경장님의 숭고한 희생을 기리며, 지금도 국민의 안전을 위해 위험을 무릅쓰고 헌신하고 계신 소방 및 경찰공무원들께 감사린다"고 밝혔다.

그러면서 "저희의 부족과 불찰로 상처 입으신 유가족분들과 소방 및 경찰공무원분들, 시청자분들께 다시 한번 깊은 사죄의 말씀을 드린다"며 "그 동안 주신 의견을 새겨 제작 프로세스를 정비하고 강화해나가겠다"고 전했다.