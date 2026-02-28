[헤럴드경제=민상식 기자] 27일 오후 11시 48분(한국시간) 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 292km 해역에서 규모 5.6의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.
진앙은 북위 25.40도, 동경 124.90도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.
입력 2026-02-28 01:12:44
“같이 성매매한 멤버들 이름 풀겠다”…유키스 동호, 전처와 ‘폭로전’ 갈등 격화
[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 유키스 출신 동호가 전처 A씨와 이혼 8년 만에 폭로전을 이어가고 있는 가운데, 이번에는 A씨가 같이 성매매한 멤버들 이름을 공개하면서 갈등이 격화되고 있다. 동호는 지난 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “오해의 소지가 없기 위해 이야기하자면 외도한 적 없고 면접교섭, 양육비, 학대 다 허위사실”이라고 반박했다
신동 “부모와 연락 끊었다”…모친이 전 재산 날려
[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 슈퍼주니어의 멤버 신동이 모친의 투자 실패로 많은 재산을 잃은 것으로 알려졌다. 25일 공개된 디즈니플러스 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 8회에서 신동은 “솔직히 말씀드리면 지금은 엄마, 아빠 다 연락을 안 한다. 이유는 돈 때문에 문제가 생겨서”라며 “(모친이) 생활비를 드리면 ‘다달이 말고 한 번에 주면 내가 뭘 좀 해서 너 걱정 안 시켜볼게’라며 큰돈을 항상 원했다. 큰돈을 가져갔다가 사기를 당하거나 투자를 잘못해 다 잃은 적도 있다”라고 말했다. 자막에는 ‘2015년 어머니가 투자 실패로 전재산 날림’이라는 설명이 들어갔다. 이 방송에서 점술가 설화는 신동의 점사를 봤는데, “집안에 무속인 할머니가 있지 않냐. 그 할머니가 돌아가시면 조금 위험할 수 있다. 누군가 신동님이 방울을 잡게 하려는 것 같다”라고 말했다. 실제 신동의 친할머니는 무속인이라고 한다. 이에 설화는 “신을 받는 게 아니다. 신기물, 조상기물이 세다. 집안에 무속인이었던 분이
“한국서 떠나라” “너무 처참하다” 쏟아지는 ‘뭇매’ 난리더니…결국
[헤럴드경제=박세정 기자] “뭇매 맞더니 결국” “볼 게 없다” “차라리 한국서 떠나라” 등 이용자들로부터 뭇매를 맞았던 디즈니플러스(+)가 최대 흥행작인 ‘무빙’ 후속작 ‘무빙2’ 제작에 속도를 내고 있다. 디즈니+ ‘무빙2’ 출연진이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 디즈니+는 ‘무빙2’를 통해 대반전을 노리고 있다. 디즈니+는 한때 넷플릭스의 대항마로 불렸지만 한국서 꼴찌로 추락한 상태다. 히트 콘텐츠 부족에 대한 이용자들의 불만도 컸다. 무빙은 650억원의 제작비가 투입된 디즈니+ 대표작으로, 한국 콘텐츠 최초로 전 세계 디즈니+ 1위를 차지한 최대 흥행작이다. 차기 시즌의 출연진이 속속 결정되는 가운데, 시즌2가 흥행 기록을 이어갈 수 있을지 주목된다. 업계에 따르면, 배우 설경구가 디즈니+ ‘무빙2’에 출연한다. 설경구는 무빙1에서는 등장하지 않은 캐릭터를 맡을 것으로 알려졌다. 무빙은 강풀 작가 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 초능력 액션 히어로물이다. 초능력을 숨긴 채 현재를