기상청 제공
[헤럴드경제=민상식 기자] 27일 오후 11시 48분(한국시간) 일본 오키나와현 나하시 서남서쪽 292km 해역에서 규모 5.6의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 25.40도, 동경 124.90도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.


