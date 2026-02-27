신통기획2.0 적용, 기간 3개월 단축 최고 49층·5893가구 공급 속도전

강남권 재건축의 상징인 은마아파트가 도시계획위원회 심의 6개월 만에 통합심의를 통과했다. 서울시는 ‘신속통합기획 시즌2’를 적용해 총 5893가구 대단지 공급에 속도를 낸다고 밝혔다.

서울시는 26일 제3차 정비사업 통합심의위원회를 열고 은마아파트 재건축 정비사업에 대한 건축·경관·교통·교육·환경·소방·재해·공원 등 8개 분야 통합심의를 조건부 의결했다.

은마아파트는 지난해 9월 도시계획위원회 심의를 통과해 최고 49층, 5893가구 규모로 정비계획이 변경됐다. 이번 통합심의는 이후 6개월 만에 이뤄졌으며, 절차 간소화와 사전 공정관리 강화를 골자로 한 ‘신속통합기획 시즌2’가 적용됐다.

시는 통합심의 전 진행하던 환경영향평가 초안검토회의를 생략하고, 자치구·조합·분야별 업체와의 공정 회의를 병행 추진해 행정절차를 단축했다. 이에 따라 단계별 표준 처리기한 대비 약 3개월 사업기간을 줄였다고 설명했다.

이번 재건축에는 정비사업 최초로 ‘공공분양주택’도 도입한다. 민간 주도 재건축에 공공분양이 결합된 것은 처음으로, ‘역세권 용적률 특례’ 적용 받는다. 용적률은 300%에서 331.9%로 완화되며 655가구가 추가 공급된다. 추가 물량 중 195가구는 공공분양, 227가구는 민간분양, 233가구는 공공임대로 공급된다.

역세권 용적률 특례란 대중교통 이용이 편리하고, 기반시설이 우수한 역세권에 법적 상한의 최대 1.2배까지 용적률을 완화해 사업성을 높이는 제도다. 완화된 용적률의 30~40%는 민간주택으로, 60~70%는 공공주택으로 공급해야한다.

또한 일부 아파트 동의 일조권 확보와 화재에 대비한 지하 전기차 주차장의 안전성 확보 및 지하 부대복리시설의 안전한 대피 계획을 주문하였다.

단지 주변 주거환경 개선도 병행된다. 대치동 학원가 인근과 학여울역 주변에 공원을 조성하고, 소공원 지하에는 약 380면 규모의 공영주차장을 설치한다. 근린공원 지하에는 4만㎥ 규모 저류조를 설치해 침수 피해에 대비한다.

단지 중앙에는 폭 20m의 남북 공공보행통로를 조성해 대치미도아파트, 양재천 입체보행교와 연계한다. 보행통로 주변에는 어린이집·유치원·경로당 등 개방형 커뮤니티 시설을 배치할 계획이다.

은마아파트 재건축은 2026년까지 사업시행계획 인가를 완료하고, 2027년 관리처분계획 인가를 거쳐 2030년 착공을 목표로 추진된다.

최진석 서울시 주택실장은 “이번 통합심의 통과가 신속통합기획 2.0의 대표 사례가 될 것”이라며, “2031년까지 31만가구 착공 목표 달성을 위해 속도를 내겠다”고 말했다.

윤성현 기자