코스피, 6200 돌파 후 6300 안착 외국인 6거래일 연속 ‘팔자’ 코스닥, 장중 1190 터치…25년 만 최고치

[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피 지수가 26일 사상 처음으로 6300선을 넘어 장을 마감했다. 전날 역대 첫 ‘육천피(코스피 지수 6000)’를 돌파하며 한국 증시의 새 역사를 쓴지 불과 하루 만이다. 미국 엔비디아발(發) 훈풍에 반도체주가 급등세를 보이며 지수를 끌어올렸다.

한국거래소에 따르면, 코스피는 이날 223.41포인트(3.67%) 오른 6307.27에 마감하며 사상 최고치 랠리를 이어갔다.

지수는 전장보다 37.17포인트(0.61%) 오른 6121.03으로 출발해 6200선을 돌파한 후 6300선 안착에 성공했다.

유가증권시장에서 개인과 기관은 각각 6559억원, 1조2436억원 순매수했다. 외국인은 2조1097억원 순매도했다. 6거래일 연속 ‘매도’ 우위다. 코스피 200 선물시장에서도 외국인은 3147억원 ‘팔자’다.

간밤 뉴욕증시는 엔비디아 실적발표를 앞둔 기대감에 3대 지수가 일제히 올랐다.

장 마감 후 발표된 엔비디아 실적은 ‘어닝서프라이즈’를 기록했다. 특히 전체 매출의 90% 이상을 차지하는 데이터센터 매출이 전년 동기 대비 75% 성장해 역대 최대 매출을 기록했다. 엔비디아의 호실적을 통해 시장은 인공지능(AI)의 폭발적인 수요를 확인하고, AI 버블에 대한 우려를 덜어냈다.

엔비디아 훈풍에 힘입어 국내 반도체주는 ‘신고가 랠리’를 이어갔다. 삼성전자는 전장 대비 7.13% 오른 21만8000원, SK하이닉스는 전장 대비 7.96% 오른 109만9000원에 거래를 마쳤다.

한미반도체(27.97%), 이오테크닉스(11.5%) 등 반도체 부품·장비 업종도 급등했다. 엔비디아 실적 발표에서 피지컬 AI 협력사로 언급된 LG전자(10.05%)도 동반 강세를 보였다.

시가총액 상위 종목 가운데 현대차(6.47%), 기아(5.05%) 등 자동차주가 강세를 보였다. SK스퀘어(4.95%), 삼성바이오로직스(2.02%), LG에너지솔루션(0.23%), 두산에너빌리티(0.58%) 등도 상승했다.

코스닥 지수는 22.90포인트(1.97%) 오른 1188.15에 장을 마감했다.

지수는 전장보다 10.90포인트(0.94%) 오른 1176.15로 출발했다. 장중 한때 1190.85까지 올라 지난 2000년 8월 17일(1196.50) 이후 25년 6개월 만에 최고치를 터치했다.

코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 4038억원, 1891억원 순매수했다. 개인은 5473억원 순매도했다.

삼천당제약(29.85%), 레인보우로보틱스(11.68%), 코오롱티슈진(10.53%), 리노공업(9.88%) 등 시가총액 상위 종목 대부분 강세를 보였다.