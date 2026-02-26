“1·29 대책 등으로 재개발 현장 사업동력 빠르게 식고 있어” “공급, 선언 아닌 실행으로 증명해야…눈에 보이는 대책 추진”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 3년 내 8만5000호 신규 주택 착공을 반드시 해내겠다고 했다.

오 시장은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “오늘(26일) 서울시 주택공급 현장의 최일선에서 애써주시는 각 구역 조합장님, 조합원 여러분을 모셨다”며 “현장의 절박함과 고통이 얼마나 큰지, 다시 한번 무겁게 느꼈다”고 적었다. 이어 “지금 서울은 ‘공급가뭄’ 시대에 살고 있다. 전임 시장 시절 389개 정비사업이 해제되면서 주택공급의 맥이 끊겼고 그 여파가 오늘의 불안으로 이어지고 있다”고 덧붙였다.

그는 “이 가뭄을 끝내려면 지금 추진 중인 재개발·재건축 사업이 단 한 곳도 멈춰선 안되지만 6·27, 10·15, 1·29 대책으로 현장의 사업 동력이 빠르게 식고 있다”며 “이주비 대출이 막히면 착공도 지연되고 분양도 늦어진다. 그 사이 공사비는 오르고 결국 그 부담은 조합원과 새집을 분양받는 시민들에게 전가된다”고 강조했다.

오 시장은 “정부에 분명히 말씀드린다. 실체가 불분명한 공급계획으로는 시장의 불안을 잠재울 수 없다”며 “공급은 선언이 아니라 실행으로 증명해야 한다”고 했다.

이어 “눈에 보이고 손에 잡히는 공급 대책을 추진하겠다”며 “작년 9월 2031년까지 31만호 착공을 약속드렸다. 이제 2028년까지 착공 예정인 85개 사업을 모두 ‘서울시 핵심공급 전략사업’으로 지정하겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “현재 관리 처분, 이주·해체 단계에 있는 사업에 행정력을 집중 투입하고 ‘신속착공 6종 패키지’로 전폭 지원하겠다”며 “3년간 총 8만5000호 착공, 반드시 해내겠다”고 강조했다.

마지막으로 오 시장은 “예산 계획을 과감히 조정해서라도 올해 주택진흥기금 500억원을 확보하고 필요하면 추가 확대하겠다”며 “서울시는 막중한 책임감으로 막힌 공급의 물길을 다시 열고 현장에서 결과로 증명하겠다”고 했다.

앞서 이날 오전 서울시는 서울시청에서 ‘8만5000호 신속 착공 발표회’를 열고 2028년까지 3년간 착공이 가능한 정비사업 85개 구역의 명단과 착공 일정을 공개했다. 85개 구역 공급 물량은 총 8만5000호로 이곳을 ‘핵심 공급 전략사업’으로 선정해 역량을 집중하기로 했다고 밝혔다.