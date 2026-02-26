한국대학교육협의회, 4년제 대학 총장 설문 결과 생성형 AI 가이드라인 40% 적용, 40%

[헤럴드경제=김용재 기자] 지난해 대학가에서 생성형 인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 잇따라 발생하면서 각 대학들이 학내 규정 마련에 속도를 마련하고 있다.

한국대학교육협의회(이하 대교협)가 26일 발표한 ‘2026년 4년제 대학 총장 설문’(지난 1월 7일부터 2월 6일까지 전국 4년제 대학 192개교를 대상으로 실시·140개교 참여) 결과 생성형 AI 활용 가이드라인을 적용한 설문참여 대학 전체의 40.0%(56개교)로 집계됐다.

제정 검토 중인 대학도 40.0%(56개교)에 달하기에 전체의 80%가 제도화에 착수했거나 준비 중인 것으로 나타났다. 규정이 없다고 응답한 대학은 20.0%(28개교)에 그쳤다.

대교협은 2024년 6월 조사에서 생성형 AI 정책을 채택·적용한 대학이 30개교였던 것과 비교하면 2년 사이 26개교 늘어 제도화 논의가 빠르게 확산되고 있다고 설명했다.

각 대학 총장은 생성형 AI 환경에서 학생 평가의 신뢰도를 높이기 위한 과제로 ‘평가 기준 명확화’와 ‘과정 중심 평가 확대’를 가장 우선으로 꼽았다. AI 활용이 일상화되는 상황에서 단순 규제 차원을 넘어 평가 방식과 학사 운영 전반의 재설계가 필요하다는 인식이 확산되고 있다는 것이다.

생성형 AI 규정을 도입한 대학들은 정보 보호 및 보안, 연구윤리·데이터 관리, 저작권·지식재산 지침 등을 주요 내용으로 명시하고 있었다. 과제·보고서 등에서 AI 사용 여부와 범위를 밝히도록 하는 ‘사용 고지 기준’과 표절·부정행위 관련 지침도 다수 포함됐다. 일부 대학은 위반 시 조치와 지원 체계, 전담 조직 설치 등 거버넌스 정비도 병행하고 있다.

한편 총장들이 현시점에서 가장 관심을 두는 분야는 ‘재정 지원 사업’(72.9%)이었다. 이어 ▷외국인 유학생 유치 및 교육(63.6%) ▷신입생 모집 및 충원(48.6%) ▷교육과정 및 학사 개편(47.1%) ▷교육시설 확충 및 개선(40.7%) 순으로 나타났다. 특히 외국인 유학생과 교육과정 개편, 교육시설 개선에 대한 관심은 전년 대비 상승한 것으로 조사됐다.