교육부, 학교 역사교육 활성화 방안 발표 국교위에 근현대사 수업 비중 확대 요청 역사 체험활동 200회→300회 이상으로 선도교사단 운영해 교사 역량 강화 추진

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 중학교 역사 과목에서 근현대사 비중을 늘리는 등 학교 역사교육 전반 손질에 나선다. 최근 국내외로 확산된 역사 왜곡·부정 현상이 교실 수업 현장에도 발견되면서 토론과 체험을 중심으로 역사 교육을 진행하겠다는 취지다.

교육부는 26일 ‘학교 역사교육 활성화 방안’을 발표하고 ▷역사 교실 수업환경 조성 지원 ▷학생 맞춤형 역사 체험·탐구 활성화 ▷역사 교사 역량 함양 체계 구축 ▷교육과정 체계 조정·역사과 과목 신설 요청 ▷지원 기반 마련 등 5대 과제를 추진한다고 밝혔다.

우선 교육과정 체계를 바꿔 ‘근현대사’ 수업 확대에 나선다. 교육부는 현행 중학교 역사 수업에서 근현대사 비중이 전근대 80%·근현대 20%로 낮은 상황을 언급하며 국가교육위원회에 근현대사 분량과 시수를 확대해 달라고 요청할 계획이다.

고교 과정에는 학생이 접하는 역사 콘텐츠의 근거를 탐구 과정을 통해 비평하며 주체적 미디어 수용 태도를 기를 수 있는 선택과목 신설도 추진한다. 개정 절차는 2026년 상반기 교육부의 개정요청과 국교위의 검토 이후 2030년 새 교육과정 적용을 목표로 하고 있다.

다만 이 과정에서 교육부는 근현대사 과목이 수능에 재편입될 수 있다는 가능성에는 선을 그었다. 교육부 관계자는 “현재 역사교육을 강화한다는 방침을 발표한다고 해서 수능에 어떤 변화를 준다는 계획은 전혀 없다”라고 말했다. 수능 근현대사의 경우 2011년 교육과정 개편 과정에서 한국사 교과에 통합하기로 하면서 2013학년도 대학수학능력시험을 끝으로 사라졌다.

또 ‘민주시민 역사 수업원칙’을 마련해 사회적으로 합의된 역사적 사실의 범위 안에서 학생 참여형 수업을 확대한다. 교실의 정치적 중립을 준수하면서도 수업 중 발생할 수 있는 역사 왜곡·부정에 대해 교육적 지도가 이뤄지도록 수업 운영 기준으로 활용한다는 계획이다. 교육부는 올해 상반기 정책연구를 거쳐 하반기 학교 현장에 안내하고 2027년에는 사례집을 개발·보급할 예정이다.

학생 체험·탐구활동도 지원한다. 관계기관·지자체 등과 협력해 역사 체험처를 발굴하고 전국·지역 단위 역사 캠프를 운영한다. 특히 학교 역사 체험활동 지원은 2026년 200회에서 2027년부터 300회 이상으로 확대한다.

이 과정에서 교사들이 현장체험학습을 꺼릴 수 있다는 점에 대해서 교육부 관계자는 “교외 체험학습 문제점이 여러 곳에서 계속 지적되고 있는 것을 알고 있다”며 “입법적 보완 노력을 준비하고 있다”고 설명했다.

아울러 교사 역량 강화도 병행한다. 시도교육청 추천을 받아 역사 선도교사단 100명 내외를 운영해 수업자료 개발과 교사 연수 강사로 투입한다. 역사 교사 학습공동체 지원은 2026년 30개에서 2027년 40개 이상으로 확대한다.

최교진 교육부 장관은 “교과서 속 역사 지식이 탐구 수업과 체험활동을 거치는 과정에서 학생 스스로 평화·인권 등 시민적 가치를 이해하고 실천하도록 이끄는 역사교육의 전환점이 될 것”이라며 “학교 역사교육 활성화를 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.