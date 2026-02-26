3월 1일까지 코엑스에서 개최 현장 한정 수량 특가 행사 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 자동차용품 전문 기업 불스원의 헬스케어 전문 브랜드 밸런스온이 오는 3월 1일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2026 서울리빙디자인페어’에 참가해 팝업 스토어를 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 팝업 스토어에서는 밸런스온 브랜드 대표 시트 제품을 중심으로 할인 혜택을 제공한다. 온라인에서만 만나볼 수 있었던 제품을 현장에서 직접 체험하고 구매할 수 있도록 구성해 소비자 접점을 한층 확대했으며, 브랜드의 기술력과 편안함을 느낄 수 있는 공간으로 꾸며진다.

특히 팝업 현장에서는 ‘엉덩이 피로감 테스트’ 이벤트를 진행해 관람객이 직접 제품에 앉아 착석감을 비교·체험하는 것은 물론, 테스트 참여 고객에게 추첨을 통해 소정의 경품을 증정하는 등 현장에서만 누릴 수 있는 특별한 이벤트도 함께 운영할 예정이다.

서울리빙디자인페어는 최신 라이프스타일 트렌드와 디자인, 인테리어, 가구, 리빙 제품을 한자리에서 만나볼 수 있는 국내 최대 규모의 리빙 전시회다. 매년 수십만 명의 관람객이 방문하는 프리미엄 박람회로, 공간과 일상을 재해석하는 다양한 브랜드와 신제품이 소개되며 리빙 산업의 흐름을 제시해 왔다.

차미경 밸런스온 브랜드매니저 선임은 “서울리빙디자인페어를 통해 고객분들과 직접 만날 수 있는 기회가 마련되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 기회를 통해 일상생활을 영위하는 다양한 공간과 라이프스타일 속에서 밸런스온 시트가 제공하는 최적의 편안함을 직접 경험해보시기 바란다”고 전했다.