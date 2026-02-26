서울아산병원 송종민 교수팀, 카테터로 폐쇄 기구 넣어 구멍 막는 경피적 폐쇄술 748건 분석 “3D 영상 기반 시술 전 심장결손 모양·크기 정확 측정해 시술 오류·시간 줄여”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 심방중격결손은 심장의 우심방과 좌심방 사이의 벽에 구멍이 있어 혈액이 우심방으로 새는 선천성 심장기형이다. 카테터를 통해 폐쇄 기구를 넣어 심방 사이의 구멍을 막는 시술로 치료하는 경우가 많다.

이때 심방의 구멍 크기에 딱 맞는 폐쇄 기구 크기를 선택하는 것이 중요하지만, 폐쇄 기구의 크기를 선택하는 표준화된 국제적 지침이 없는 상황이었다.

서울아산병원 심장내과 송종민 교수팀이 심방중격결손 경피적 폐쇄술을 시행하기 전 ‘3차원 심장초음파’를 이용해 심방 구멍의 크기와 모양을 정밀하게 측정해 폐쇄 기구를 선정한 결과, 시술 성공률이 99.7%에 달해 안전성과 효율성을 크게 높일 수 있다는 연구 결과를 최근 발표했다.

3차원 심장초음파를 이용한 심방중격결손 경피적 폐쇄술의 결과를 입증한 최대 규모의 연구인 만큼, 폐쇄 기구의 크기를 결정하는 가이드라인 확립에 기여할 것으로 기대된다.

심방중격결손은 대개 증상이 없어 신생아 때 검진으로 진단되거나 혹은 성인 이후 증상이 시작돼 진단받는 경우가 많다. 심방의 구멍을 통해 혈액이 우심방으로 새면서 피로감이나 숨 가쁜 증상을 느끼게 되고 심한 경우 심부전, 폐고혈압, 부정맥, 뇌졸중 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있어 치료가 필요하다.

최근에는 가슴을 직접 여는 수술 대신, 다리 정맥을 통해 카테터를 삽입해 심방 사이의 구멍에 폐쇄 기구를 고정해 결손을 막는 경피적 폐쇄술이 주로 시행되고 있다.

이때 폐쇄 기구의 크기가 심방의 구멍에 비해 너무 작은 경우에는 기구가 고정되지 않고 빠질 위험이 있다. 너무 큰 경우에는 주위 조직을 지속적으로 자극해 손상을 초래할 수 있어 적합한 크기의 폐쇄 기구를 결정하는 것이 매우 중요하다.

폐쇄 기구의 크기를 결정하기 위해 기존에는 시술 도중 풍선을 심방 결손 부위에 넣어 부풀린 뒤 직경을 측정하는 ‘풍선 크기 측정법’을 주로 사용해 왔다. 이때 심방중격을 과도하게 늘릴 수 있어 실제보다 큰 기구를 선택할 가능성이 있고, 측정 시간이 길어지면 드물게 심장 손상 등의 합병증을 초래할 수도 있었다.

이에 초음파가 장착된 내시경을 식도로 삽입해 심장의 상태를 3차원 영상으로 관찰하는 ‘3차원 경식도 심장초음파’가 최근 사용되고 있다. 심장 내부의 구조를 다양한 각도에서 선명하게 확인할 수 있다.

송종민 교수팀은 2016년 9월부터 2024년 5월까지 서울아산병원에서 3차원 경식도 심장초음파를 활용해 시술 전 폐쇄 기구 크기를 미리 결정한 뒤 경피적 폐쇄술을 받은 성인 심방중격결손 환자 748명을 대상으로 시술 결과를 평균 1.6년간 추적 관찰했다.

그 결과 시술 성공률은 99.7%였으며, 추적 관찰 기간 동안 심장을 원인으로 한 사망은 한 건도 없었다.748건 중 기구의 기능 이상으로 실패한 2건을 제외하고, 시술 중 폐쇄 기구 크기 재선택이 필요한 케이스는 단 1건이었다. 수술로 전환된 케이스도 1건에 그쳤다. 3D 초음파 영상을 활용해 시술 전 심방 구멍의 최대 및 최소 직경을 정확하게 측정해 재수술이나 시술 오류가 대폭 감소한 것으로 해석됐다.

또한 3D 초음파 영상을 통해 시술 전 기구 크기를 미리 결정함으로써 시술 시간도 대폭 감소했다. 평균 시술 시간은 18분으로, 기존 풍선 크기 측정법의 평균 시술 시간인 45~66분에 비해 절반 이상 단축됐다.

송종민 서울아산병원 심장내과 교수는 “3차원 경식도 심장초음파를 이용해 시술 전 심방중격결손의 크기와 모양을 정확히 평가하면, 풍선 측정 과정에서 발생할 수 있는 합병증 위험을 줄이고 시술 시간과 방사선 노출도 감소시킬 수 있다”며“이번 연구결과를 통해 환자들의 심방중격결손 모양이 약 25%가 타원형으로, 결손의 가장 긴 방향이 환자마다 매우 다양하다는 점을 밝혀냈다. 기존 풍선 크기 측정법을 활용하면 구멍 크기가 최대 35%까지 과소평가될 위험이 있는데, 이를 고려하면 3차원 경식도 심장초음파 측정으로 폐쇄 기구 크기를 정하는 것이 가장 좋은 방법이 될 수 있다”고 말했다.

이번 연구결과는 세계적인 국제학술지인 ‘유럽심장학회 심혈관영상학회지(European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, 피인용지수 6.6)’에 최근 게재됐다. 한편 서울아산병원은 국내 성인 심방중격결손 환자 5명 중 1명을 치료하며 심장 치료를 선도하고 있다. 풍선 크기 측정법 대신 3차원 경식도 심장초음파를 이용한 폐쇄 기구 크기 결정을 임상 현장에 활발히 적용하고 있으며, 3차원 심장초음파 검사로 경피적 폐쇄술에 적합하지 않은 결손의 형태를 사전에 선별함으로써 불필요한 시술을 피하고 최적의 치료를 시행해 환자들의 삶의 질을 높이고 있다.