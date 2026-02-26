북아현동과 충현동 연결하는 교통망 확보

[헤럴드경제=손인규 기자] 서대문구(구청장 이성헌)가 지역 주민의 오랜 염원이었던 북아현동 1011-10번지 일대 ‘북아현 과선교’ 건설공사를 마무리하고 3월 3일 개통한다. 과선교란 철로를 건너갈 수 있도록 그 위에 건너질러 놓은 다리를 뜻한다.

‘북아현 과선교’는 경의중앙선으로 단절된 서대문구 충현동과 북아현동을 연결하는 지역의 핵심 기반 시설로 조속한 건설이 필요했다. 하지만 2014년 주택재개발 정비기반 시설로 계획된 이후 오랜 기간 복잡한 이해관계와 기술적 문제 등으로 착공조차 하지 못했다. 통학 아동과 청소년을 포함한 보행자 및 차량 통행 불편이 지속됐고 감당하기 어려운 수준의 공사비 증액이 초래되며 사업이 더욱 난항을 겪었다.

서대문구는 민선 8기 들어 주민 재산권 보호와 숙원 해소를 위한 신속한 과선교 개통을 목표로 공사를 직접 시행하기로 과감히 결정했다. 특히 조달청에 원가 검증을 의뢰해 애초 시행사가 요구한 230억여 원의 사업비에 비해 180억 원대로 공사를 완료할 수 있게 되면서 약 50억원을 절감하는 성과를 냈다.

북아현 과선교는 2023년 2월 착공한 지 3년 만에 결실을 보게 됐다. 이번 개통으로 북아현동과 충현동 일대를 연결하는 최적의 교통망이 확보되면서 통행시간 단축은 물론 생활권 연결을 통한 지역 경제 활성화에도 획기적인 전기를 맞게 될 전망이다.

이성헌 서대문구청장은 “지난 12년의 기다림이 컸던 만큼 북아현 과선교가 ‘마을을 잇는 교통로’이자 ‘마음을 잇는 소통로’가 될 수 있도록 관리해 나가겠다”고 말했다.