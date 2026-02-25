[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도가 행정안전부에서 주관한 2025년 지방자치단체 혁신평가에서 3년 연속 우수기관에 선정됐다.

25일 행정안전부의 2025년 지방자치단체 혁신평가 결과에 따르면 경기도는 ‘우수’ 등급을 달성해 2023년, 2024년에 이어 우수기관에 선정됐다.

행정안전부는 지방정부의 혁신 추진 실행력을 확보하고 자율적인 혁신역량 강화를 유도해 주민이 체감하는 혁신성과를 창출하도록 매년 전국 243개 지방자치단체(광역 17, 기초 226)를 대상으로 혁신평가를 실시하고 있다.

2025년 평가항목은 ▷혁신역량 ▷혁신성과 ▷자율지표로 구성됐으며, 이를 10개 지표로 세분화해 평가군별(광역·시·군·구)로 실시했다. 전문가 평가단 심사와 국민체감도 조사 등을 통해 최종 등급과 순위를 결정했다.

경기도는 ▷기관장의 혁신리더십▷혁신 활동 참여 및 혁신성과 확산 노력 등 6개 지표에서 우수한 평가를 받았다. 특히 새 정부의 혁신 방향에 맞춰 주민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 정책을 중점적으로 추진한 결과▷주민 소통·참여 강화 ▷AI·디지털 기술 활용 서비스 향상 지표에서도 우수 등급을 획득했다.

정두석 경기도 기획조정실장은 “올해도 현장과 소통하며 도민이 체감할 수 있는 실질적인 혁신 성과를 창출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.